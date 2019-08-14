亞馬遜可偵測「恐懼」！有望獲美政府9.5億美元的邊境安全契約

▲亞馬遜為Rekognition增加了辨識「恐懼」的新功能。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

亞馬遜（Amazon）的「Rekognition」臉部辨識技術自發表以來就一直飽受質疑，一般民眾擔心這項技術將會嚴重影響到他們的權利。最近亞馬遜為Rekognition技術添加了新功能，除了擴大年齡辨識範圍的能力，而且也增加辨識「恐懼」的新功能。

亞馬遜官網在12日發表：「我們正改進臉部分析功能的準確性和功能性。包含性別、年齡範圍、情緒；以及微笑、臉部姿勢、臉部圖像品質和臉部特徵等」。

該官網也指出：「透過這次技術更新，我們進一步提高性別辨識的準確性。此外，我們還提高情緒檢測的準確性，原有的7種情緒：快樂、悲傷、憤怒、驚訝、厭惡、平靜和困惑以外，還增加新的情緒：『恐懼』。此外我們也提高年齡範圍估計的精準度，受辨識者的年齡預估範圍也會縮小」。

此外，《Business Insider》報導，美國海關暨邊境保衛局（Customs and Border Protection，CBP）提出一項新要求，要求報價全新的邊境安全系統，以及擴大臉部辨識技術的使用。

報導指出，CBP已在墨西哥城等多個機場使用臉部辨識技術，比對乘客的臉部、護照或其它政府檔案照片。CBP希望在全美國使用雲端運算，構建生物辨識離境通關技術。

根據美國政府的RFQ文件指出，這份新的邊境安全技術契約預計於2020年初開始，總價達9.5億美元（約新台幣300億元）。