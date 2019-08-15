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逼妻陪酒賺錢「他吸毒又當小偷」　關10年出獄咆哮…法官判離

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▲桃園市陳姓男子今年2月在住家對女性朋友突性慾大發，毆打女子逼迫吞食不明藥物，2小時內連續性侵，女子怒告陳男加重性交罪，未料陳男隔日突然死亡，桃檢26日偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲逼妻陪酒賺錢毒蟲反稱偷竊盜養妻兒，出獄咆哮索討生活費法官判離。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市陳姓婦人與先生於1995年結婚，陳夫不務正業、前科累累，經常犯案入監服刑，婚後逼太太到酒店陪酒賺錢供他花用，且經常對陳女拳腳相向，不斷向妻索討生活費，陳女乃訴請離婚。基隆地院以兩人已無維持婚姻的意願，判准2人離婚。

法官判決指出，陳女與先生於1995年結婚，婚後發現先生有多項毒品的毒蟲，平日好吃懶做、不務正業，且經常竊盜，進、出監所頻繁。出獄後變本加厲，經常跑來她住處樓下咆哮，向她索討生活費，影響她及鄰居安寧，讓她困擾不已，兩人已無法共同生活，已難期望兩造婚姻能圓滿永續。

陳婦自訴主張，先生婚後，要求她到酒店上班，賺錢供他花用，不從就會遭先生毆打，害她與子女終日痛苦不堪。先生經常因竊盜案入獄，入獄時還會要求她匯款至監獄，並替他購物前往探視，若她有遲延，先生就會委託友人不斷打電話給她，或來她住處要錢，讓她生活不堪其擾。

陳婦指出，先生入監期間，她不想再下海陪酒，靠打零工賺錢與子女接濟維生，生活雖不好過，但可以過著正常人的生活，沒想到先生出獄後，竟然經常跑來她住處樓下咆哮，向她索討生活費，讓她沒面子在住家附近生活，在子女的支持下，決定提出告訴請離婚，法院終於判離可以回歸正常的生活。

先生稱他不同意離婚，當時是在酒店認識太太，是太太跑來跟他住，他婚後幫忙照顧她與前夫生的小孩，甚至他為了太太與前夫生的小孩而到處行竊，因此從年輕關到現在鬍子都白了。

他犯罪都是為了太太，在犯案時陳女還替他把風，他現在身體不好在洗腎，想不到太太還要他去犯案賺錢。他結婚到現在，從來沒有打過太太，是太太在外面的男人打她。

法院調查，陳夫入監服刑長達10年以上，陳女常購買日常用品前往探監，堪可信實，陳夫所提幫太太養育未成年子女，甚至他在犯案時太太幫忙把風，但陳夫皆無法舉證。法院認為，夫婦雙方主觀上均無維持婚姻的意願，兩造間確有難以維持婚姻之重大事由，判處2人離婚。
 

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關鍵字：基隆,生活費,竊盜,離婚

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