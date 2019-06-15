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客運駕駛難久任！公路總局砸780萬招新血「每人最高補助67K」

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▲桃檢偵辦桃園客運涉嫌向公路總局詐領千萬元補助款，董座吳運豐等11人遭起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲公路總局推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者胡順惠／台北報導

阿羅哈客運10日晚間發生嚴重車禍事故，讓客運駕駛過勞、人力不足問題再度浮上檯面。公路總局今（15）日宣布，即日起推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，預計到明年底要招募150名駕駛，補助取得職業大客車駕照的駕駛訓練費用1萬至1萬4200元、訓練期間生活費用2萬3100元的育才費用，另任職滿6個月再加發3萬元留才獎勵金，一名駕駛總計最高補助達6萬7300元。

公路總局表示，以往已有與客運公會合作辦理招募司機活動，但以往活動著重於攬才，難以促使駕駛員久任，成效確實不如預期，交通部長林佳龍上任後非常重視，特別指示應從攬才、育才及留才三方面研議有效的措施方案，即日起花780萬推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，鼓勵有志民眾加入客運公共運輸服務行列。

請繼續往下閱讀...

公路總局進一步指出，本案與之前最大不同之處，即在於對「育才」與「留才」的重視。育才方面，公路總局針對不同轉職對象取得職業大客車駕駛資格之需求，分別提供小客車逕升大客車補助駕駛訓練費用最高1萬4200元，大貨車升大客車者則補助1萬元，受訓者於受訓期間更與業者共同提供相當於基本工資每月2萬3100元之生活費用津貼，讓受訓司機於轉職受訓期間無須擔憂經濟負擔。

另在留才久任部份，公路總局為鼓勵轉任司機穩定服務，對於任職滿6個月者，即再加發3萬元獎勵金，希望透過攬才、育才及留才之鼓勵措施，協助客運業者有效招募到相當之司機人力補充。

▲▼公路總局擴大招攬客運駕駛。（圖／公路總局提供）

▲公路總局擴大招攬客運駕駛。（圖／公路總局提供）

為擴大宣導本次計畫方案，公路總局6月29日在台中、7月6日在高雄、7月13日在台北舉辦3場招募活動，將透過相關管道邀請計程車駕駛人團體、新住民團體等潛在就業對象參加活動，更歡迎有意轉職民眾直接到場參加。

至於中連貨運公司前宣布退出貨運市場後，林佳龍也指示公路總局接洽聯繫中連貨運公司安排能使其司機參加上述3場招募活動，以協助轉職至客運業來服務。

公路總局表示，屆時活動現場除該局說明補助方案外，並將有客運業者設攤說明業者薪資福利及辦理面試；公路總局後續亦將再於其他地區與客運公會合作舉辦4場次招募活動，有興趣的民眾可直接電洽照片中的電話。

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關鍵字：大客車,客運,駕駛,補助,公路總局

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