預賽慘敗被笑「史上最爛水平」　日棒球隊收編浪貓…5個月後進軍甲子園

▲北照高中棒球隊全隊隊員決定收養SURAPAN當隊貓。（圖／翻攝自推特／1banboshi_）

記者林瑩真／編譯

說到日本夏天盛事，一定包括高中棒球甲子園賽事，而近來代表南北海道的北照高中受到矚目，他們春季還爛到被人嘲笑是「史上最爛水平」，夏季卻飆升打進夏季甲子園殿堂，全是因為他們收養了一隻流浪貓。

綜合日媒報導，位於北海道小樽市的北照高中棒球隊（北照高等学校）今年3月下旬至4月間參加春季甲子園地區賽時，在預賽慘敗只能打包回家，更慘的是，還被嘲笑是「史上最爛水平」，讓全隊心情盪到谷底，只能持續默默訓練。

就這樣到了5月份，棒球隊宿舍前突然出現一隻流浪貓，起初，隊員們只是會給牠剩飯，時不時餵養牠，之後才向校長申請許可，正式將牠養在棒球隊，作為隊貓，取名為「SURAPAN」（スラパン，以隊服底下穿著的內襯褲スライディングツ命名）。

說也奇怪，自從SURAPAN來了之後，北照高中棒球隊彷彿脫胎換骨，不僅投手的球速越來越快，全隊隊員協調力、團結心連連提升，參加夏季甲子園地區預賽更一路破關斬將，在決賽死鬥延長至14回合，拿下南北海道的代表資格。

為決賽貢獻最多的是投手桃枝丈，有趣的是，桃枝丈也是第一個餵養SURAPAN的人，在遇見SURAPAN的短短2個月內，球速提高了8公里，可以投出142公里的快球，在南北海道大賽的7場比賽中，完投了6場比賽，成為全隊王牌。

隊員們相信，SURAPAN就是他們的守護神，出外比賽時，甚至會向SURAPAN的照片祈禱，希望SURAPAN保佑他們獲得勝利，同時大讚「自從SURAPAN出現在宿舍後，我們沒有再輸過」、「希望借用SURAPAN的力量，也能贏下甲子園的首戰」。

可惜的是，雖然北照高中棒球隊確實拿下首戰，但在11日的第3場比賽中，還是以一分之差輸給岐阜縣代表的中京學院高中。不過教練坦然表示，他們春季連預賽都輸，夏季就能進入甲子園殿堂，能走到這一步已經很了不起了。