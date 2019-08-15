遭前男友放火狠燒！ 27歲女「變火球」慘叫狂奔　親兒目睹驚嚇

實習記者賴韻如／綜合報導

「恐怖情人」傷害的社會案件時有所聞，日前加拿大就發生一起恐怖情人縱火燒女友的可怕事件。一名全身著火的女子不停慘叫、狂奔在魁北克的大街上，讓路人全都不知所措，趕緊通報警消人員前來現場撲滅火勢以及釐清狀況。

據CBC報導，這起事件發生於10日晚上，住在附近的居民阿拉德（Martin Allard）回憶道，當時他陽台上忽然聽見女人的尖叫聲，往下一看，才發現該女子整個人都在燃燒，「完全就像一個人形火球！」最後警方到場調查才發現，縱火的兇手原來就是該女子的39歲前男友馬蘇德（Frej Haj Messaoud）。

#Arrestation d'un suspect par la @sureteduquebec pour tentative de meurtre et voie de fait grave à Drummondville concernant l'incident survenu hier soir sur la rue Arago. Des enquêteurs du SPVQ sont à Drummondville pour rencontrer le suspect. https://t.co/kEgRWAdiwN pic.twitter.com/rTFK5DCPGR — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) August 10, 2019

魁北克警方表示，事發當時馬蘇德試圖逃跑，最後狂追了150公里才逮捕到他。隨後也已經將該名27歲受害女子送往醫院搶救，其臉部、手部及背部有50%以上的嚴重燒傷，尤其是臉部，有毀容的可能性，目前尚未脫離險境。另外，由於當時女子的母親以及2名孩子都目睹了放火現場，3人全都過度受驚嚇，目前正在接受心理治療。

受害女子的父親透漏，馬蘇德一直以來都有很強烈的「攻擊性人格」，2年前女兒就因為受不了而提分手，並帶著2名孩子離開他，沒想到現在會發生這種事。