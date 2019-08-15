H＆M x 任天堂、JW Anderson x UNIQLO滿足你對於跨界聯名的大確幸

跨界聯名不再是新鮮事，但是也是因為這些輕時尚品牌的聯名，讓我們有機會可以看見更多時尚的可能性。PAZZO與法式百年甜點品牌PAUL合作推出跨界「法式風格獨家雙企劃」、或者是GAP大中華區代言人蔡依林Jolin親自操刀設計的Gap Tee系列，還有滿足兒時回憶的任天堂遊戲與H&M DIVIDED的合作，甚至是2019年最讓人期待的JW Anderson x UNIQLO，VOGUE帶你看這些悄悄上市的輕時尚品牌跨界聯名。

MAISON PROMAX x 7-ELEVEN限量精品集點再一波

2019年法國時尚品牌MAISON PROMAX 再度攜手7-ELEVEN推出時尚集點送，延續去年大獲好評的壞蛋包集點活動，2019年推出THE VILLAINS & THE GODS系列，三款限量迷你天神肩背包，以「天神宙斯」、「天后赫拉」、「天馬」帶領大家進入希臘神話的奇幻世界。THE VILLAINS & THE GODS迷你肩背包搭配多彩閃電肩帶，能隨意調整肩背或斜背，讓個人造型獨具風格、是流行時尚的必備單品。MAISON PROMAX x 7-ELEVEN，8月01日(四)下午15:00 開始限量預購。

PAZZO loves PAUL聯名系列

PAZZO與法式百年甜點品牌PAUL合作推出跨界「法式風格獨家雙企劃」，一系列聯名商品，重現法式午茶時光的優雅與閒適，即使去不了巴黎，也能被濃濃的法式情懷包圍。PAZZO loves PAUL聯名系列，以PAUL人氣商品「珍珠糖粒小泡芙」及「草莓千層派」為靈感發想，結合法式風格元素，如浪漫的荷葉滾邊、復古圓點、簡約的剪裁，展現法式女孩自然流露的優雅、自信與率性姿態。除了服裝之外，PAZZO loves PAUL聯名系列帆布包也是夏天必備的單品之一，大大的「Paris」字樣，彷彿真的有來到巴黎的錯覺；側邊縫有草莓千層派「Mille feuille Fraise」法文標語的精緻細節，則讓日常的帆布提袋更具質感與設計巧思。





即日起至7月31日，PAZZO分別於台北信義店、林口三井店和新竹巨城店設立快閃限定的法式小棚車展示新品，等不及的粉絲們可以到這裡先睹為快。全品項將於8月5日早上10點起於PAZZO官網獨家販售，而只要訂單中含有乙款「PAUL法式風格獨家雙企劃」新品，即隨包裹附贈乙張珍珠糖粒小泡芙乙份（5顆）兌換券！



GAP大中華區代言人蔡依林Jolin操刀設計Gap Tee系列

自1969年創立於美國舊金山的Gap，今年歡慶品牌50周年，不但邀請到亞洲流行天后蔡依林Jolin擔任大中華區代言人，這次更驚喜推出Jolin設計聯名系列！結合蔡依林的大膽作風及不斷創新的態度，共推出6款音樂主題T-shirt，以2019年金曲獎年度專輯《Ugly Beauty》中的歌曲融入此聯名系列。這次與Gap攜手推出的聯名系列，從選歌到圖案發想、設計，皆由蔡依林親手包辦！每一款都有著蔡依林藉由歌曲要給粉絲的話語，猜猜看這些圖騰各字代表著什麼歌曲呢？

H&M DIVIDED X 任天堂，喚起兒時記憶的萌力

H&M DIVIDED推出來自日本最受歡迎的電子遊戲 - 任天堂亞洲時尚系列，由人氣角色紅白香菇與耀西等多位知名角色為該系列注入趣味印花圖騰，搭配鮮豔色彩與街頭潮流風格，進入90年代遊戲世界闖關，展現獨特個性潮流態度。該系列以強烈色彩風格搭配上任天堂知名人氣角色印花，如印有紅白香菇的短版上衣、長版耀西上衣與條紋翻領上衣，襯搭紫色、米色或是藍色丹寧單品，透過趣味搭配創造專屬酷炫遊戲造型，開啟復古萌系狂潮。全系列商品現已於全台門市販售。

JW Anderson x UNIQLO 2019秋冬系列備受矚目

要說到年度必關注的聯名，絕對不會漏了JW ANDERSON x UNIQLO 系列，2019秋冬系列將回歸英倫格紋，絕對是秋冬必搶的系列。來自北愛爾蘭的Jonathan Anderson，其實在2008年就創立了個人品牌JW ANDERSON，同年躍上倫敦時裝週受到矚目，也被認定是倫敦最創新和最具前瞻性的品牌之一。與UNIQLO合作已經好幾季，Jonathan Anderson說：「設計在聯名合作中非常重要，我認為 UNIQLO 總是能做出最完美的事物，是設計師與創作者花許多時間思考共同打造出來的。與 UNIQLO合作是『時尚民主化』的最佳範本，讓更多人能享受與穿上時尚，而且我很高興更多不同的消費者能因此接觸我的設計。」

※編輯：Travis Travie, Chen-Chen Wang | 來源：各品牌 |

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