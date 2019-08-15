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用過就知道它的好！日本藥妝店必買的4隻隱藏版多功能精華神物

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藥妝店櫃架上琳瑯滿目，洗的抹的擦的敷的，看了讓你眼花撩亂。想要一命擊中CP值高，回購率高、網路聲浪好評不斷的保養品，以下四條在藥妝店暢銷許久的多功能精華神物，一定要試用就知她有多好。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

喜歡逛藥妝店的人，真的可以在裡面消耗很久時間，很多產品可以隨興試用，試畫，找到自己最喜歡滿意得再結帳，沒有專櫃小姐的促購壓力。美容教主牛爾，也是個藥妝店達人，他說：「有許多設備服務好的藥妝店，有彩妝保養試用區，在日本，甚至有許多女生素顏出門，然後去藥妝店走一遭，就完妝出來的不計其數，說明了藥妝店真是大家的好朋友。」這次，VOGUE調查了隱藏在藥妝店的多功能精華神物，不論是在成分、質地與保養功效上，都不輸專櫃保養，一起來看看他們到底有多神奇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

一、VitacremeB12維他命B12亮顏喚膚霜，50ml NT$650

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這條維他命B12亮顏喚膚霜已經在藥妝店紅了10多年，原來是早期日本明星藤原紀香愛用，所以聲名大噪。由瑞士藥廠製造的亮顏喚膚霜主打利用維他命B12讓肌膚有彈性、保濕並產生細緻光滑的肌膚效果。美容教主牛爾表示：維他命B12又稱紅色維他命，所以擠出來在視覺上是呈現粉紅色的乳霜。這條喚膚霜被稱作是給肌膚飲用的健康食品。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

標榜不分膚質、季節與男女，能夠提升肌膚對環境傷害的保護力，並能撫平皺紋與膚色光滑明亮。

二、Retinotime緊緻賦活保濕濃縮精華液EX（除皺＋澎潤），30g NT$1,980

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這支在藥妝店算是高單價的精華液，可以說是松本清長期熱賣的獨家商品。光從品牌名稱就知道是含有Retino，維他命A成分的精華液。維他命A的保養效果就是能夠除皺，以及刺激肌膚膠原蛋白的增生，所以，如果想要除去臉上的細紋，這支可以有很好的效果。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

標榜可以讓較深紋路淡化的緊緻賦活保濕濃縮精華液，還加入了胜肽和甘草酸的成分，可以說是配方極為高級的精華液，如果眼周嘴角的紋路比較明顯，也可以單純使用局部部位。除了除皺的效果明顯之外，乾燥肌膚面臨的鬆垮或是無彈力感，也可以藉由這瓶精華液達到改善。

三、 Rohto日本樂敦 Melano CC高純度維他命C亮白精華（美白＋抗痘），20ml NT$495

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

曾經是日本代購王的日本樂敦高純度維他命C亮白精華，自從引進台灣之後，大家就可以稍微安心，不用一直屯貨，這條容量僅有20ml的亮白精華，因為含高純度的維他命C、維他命C和維他命E，不但在美白膚色的功效上著卓越，因為高純度的維他命C還可以幫助肌膚膠原蛋白的增生，達到很好美白兼具保濕抗老的效果。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

質地上，擠出來是透明的水膠狀，根據美容教主牛爾的判斷，應該是加了類似像甘油這類的保濕劑，不但可以封住精純的維他命C，讓它比較不會因為接觸到水和空氣而氧化，更因為是油類質地，對於日曬後肌膚變得相當乾燥的人，也提供很好的深層保濕效果。再加上日本樂敦專利的高浸透配方，推抹一下，就能迅速被肌膚滲透吸收，還加了抗菌成分，如果夏天容易產生粉刺痘痘的人，也很適合使用。

四、純白專科雪白美肌精華（淡斑＋保濕），35g NT$490

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

年輕肌膚專用的淡斑精華，純白專科推出的這支精華乳，質地相當清爽，提供給想要有美白效果，以及不想有厚重負擔感的肌膚使用。這支雪白美肌精華，使用到資生堂集團的美白明星成分---傳明酸，屬於比較溫和性的美白成效，再加上艾草精華以及蠶絲蛋白、玄米油與蜂蜜及玻尿酸成分，可以說是一條大補帖美肌精華。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

明顯的淡斑效果，建議可以塗在斑點比較明顯的部位，乳狀精華塗抹開來卻是水潤的質地，親膚性佳，完全不含任何香精和色素，也很適合肌膚敏感的人使用。

※文字：Yvonne Wang | 編輯：Yvonne Wang | 圖片：Yvonne Wang |
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

2019年美國藥妝店11個必逛必買必不後悔美妝日用品清單

眼霜如何一次解決黑眼圈、眼袋、眼尾細紋困擾！（附贈三家藥妝店五款暢銷眼霜）

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：日本,藥妝店,亮顏喚膚霜,精華液,亮白精華,美肌精華,VogueTaiwan

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