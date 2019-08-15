柯羅莎登陸…暴風狂吹21人落海、跌傷　8縣政府警告「51萬人避難！」

▲強風把摩天輪車廂吹得一直轉。

記者林瑩真／編譯

日本氣象廳指出，今年第10號颱風柯羅莎於下午3時許（台灣時間2時）從廣島縣吳市登陸，目前已經有51萬人避難，但全國上下已經有21人因此受傷。

據《NHK》報導，柯羅莎來勢洶洶，大型暴風圈讓西日本相當警戒，位於四國、九州地區的德島縣、高知縣、奈良縣、和歌山縣等8縣政府早已發布避難勸告，目前大約有24萬戶人家、一共51萬人緊急避難。

▲柯羅莎登陸，強風把沿海地區的螃蟹吹飛。

報導也彙整全國上下受傷情況，目前已有21人因此受傷。包括廣島縣尾道市一名準備前往固定船隻的高齡男子落海，意識不明送醫急救；德島市至少有5人受傷，一名50多歲男性因強風從鷹架上摔落，腿部嚴重骨折。

愛媛縣愛南町一名60多歲女性為自家庭院整理時，被突如其來的大風吹落1公尺深的水溝，腰部骨折；另外，岡山縣、宮崎縣、大分縣、香川縣、三重縣也有人因跌倒受傷。

另外受柯羅莎影響，新潟縣發生焚風現象，胎內市正中午出現攝氏40.4度高溫；三條市、上越市分別有40.0度及40.3度高溫。