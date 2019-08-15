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秒變魔術大師！親子同樂《SNAP搶先變！魔術體驗工作坊》體驗變形撲克、三杯球

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▲▼SNAP魔術工作坊。（圖／記者張一中攝）

▲中國信託文教基金會舉辦《SNAP搶先變！魔術體驗工作坊》邀請大人、小孩一起同樂魔術的奇幻世界。（圖／記者張一中攝，下同）

生活中心／台北報導

說到魔術，大部分的人最先想起魔術大師大衛考柏菲 (David Copperfield) 讓自由女神消失的不敗經典。千變萬化的情緒鋪張，觀眾常常盯的目不轉睛，等到最後一刻大聲歡呼！今年暑假，中國信託文教基金會就舉辦《SNAP搶先變！魔術體驗工作坊》邀請台灣最年輕的冠軍魔術師黃柏翰現場教學，示範變形撲克與三杯球表演，一連兩天帶領上百位大、小朋友一起切磋交流，小小魔術師一張張展示手中的撲克牌，台風穩健宛如大師上身，大家笑聲不斷，整間教室充滿歡樂氣氛。

▲▼SNAP魔術工作坊。（圖／記者張一中攝）

▲▼SNAP魔術工作坊。（圖／記者張一中攝）

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▲《SNAP搶先變！魔術體驗工作坊》擷取韓國幻真製作室的魔幻作品《SNAP 變！》當中的經典橋段，延伸成體驗課程，引起小朋友笑聲不斷。

抽一張牌、再抽一張牌，輕輕吹口氣，台下觀眾發現破綻了嗎？小學生陳品彤參與《SNAP搶先變！魔術體驗工作坊》，表情與手勢詮釋到位，經典技法搏得滿堂喝彩，「開始上台表演很緊張，害怕自己會出錯，抽牌還不小心全部飛出去，有點尷尬！」對於第一次魔術初體驗，陳品彤認為自己表現還不賴，為了舞台上的5分鐘，短短2個小時不斷反覆練習，透過這次的互動學習課程，她希望未來能夠變出好趣、好玩的魔術。

由中國信託文教基金會規劃的《SNAP搶先變！魔術體驗工作坊》，擷取韓國幻真製作室的魔幻作品《SNAP 變！》當中的經典橋段，延伸成體驗課程，讓大小朋友近距離感受舞台魅力，自己變身成製造驚喜的最佳主角。台灣魔術師黃柏翰表示，《SNAP 變！》把傳統魔術重新包裝，融合故事劇情，導演建構出7個角色，綜合沙子、圓球、雪茄盒、彩色卡片等元素進入舞台，顛覆觀眾對魔術的想像，非常適合親子共賞的一場震撼表演，能夠激發孩子對魔術、藝術的熱情與興趣。

▲▼SNAP魔術工作坊。（圖／記者張一中攝）

▲▼SNAP魔術工作坊。（圖／記者張一中攝）
 
《SNAP搶先變！魔術體驗工作坊》也呈現三杯球魔術，小朋友紛紛拿起3個杯子3顆小球與父母、同學討論研究，號召大家猜猜小球在哪裡，過程擦撞出不少笑料！不少家長認為，此次活動藉由舞台與觀眾的互動連結，培養孩子的自信心與好奇心，未來參與任何的形式的團體活動，無形增強自我學習的動力。

台上一分鐘，台下十年功！若想要有完美演出，不放棄的練習才能找到最打動人心的表演型態，「很緊張又好玩，老師很厲害、很流暢，他一次就成功，我變的話有點破綻百出。」第一次參與魔術課程的學員陳慶曄，為了完整展演三杯球的魅力，坐在位置練習10幾遍，認為握球時手要靈活轉動，體驗到舞台表演者真的不容易，心中充滿佩服。

▲SNAP。（圖／SNAP）

▲韓國幻真製作室的魔幻作品《SNAP 變！》被譽為「愛丁堡藝穗節驚為天人之作」，由7位榮獲國際魔術大獎的韓國魔術師大顯身手。（照片出處：Tae Won Kim）

▲SNAP。（圖／SNAP）

▲（照片出處：Tae Won Kim）

享譽國際的韓國幻真製作室將帶代表作《SNAP變！》將於9月6日（五）至8日（日）在台北國父紀念館演出。表演集合7位魔術師，幻化成造夢者、花藝師、煉金術師等帶來奇幻異能，訴說一齣關於「童年」的故事，豐富深入的舞台語言有歡樂、有喜笑，帶領觀眾進入「分身術」、「幻覺記憶」等神秘魔境。

迎接開學季，把握周末時光帶孩子進劇場看充滿奇幻的魔術劇吧！中信文教基金會9月5日（四）將舉辦台灣專場的《SNAP 變！魔術交流之夜》邀請幻真製作室團隊的世界級魔術大師在登台前「變」出一場「臺粉專屬」的魔術交流盛宴！這群「以魔術為畢生志業」的魔術師，將分享「我與魔術的第一次親密接觸」、「韓國釜山魔術產業的崛起」以及「如何以魔幻韓流席捲世界」，帶領臺灣觀眾全方位探索魔幻之旅的幕後點滴。即日起購買《SNAP變！》或《樂躍不已》任一檔的雙人套票，可獲贈限量MyJuliArt印象日出保濕洗髮精（330ml）還有機會抽中韓國來回機票及頂級按摩椅。

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關鍵字：SNAP魔術體驗坊,魔術,中國信託文教基金會

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