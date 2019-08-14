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台灣高鐵中秋假期疏運加開143班次　16日起開放購票

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▲▼ 台灣高鐵加開中秋班次疏運龐大旅客量。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 台灣高鐵加開中秋班次疏運龐大旅客量，16日起開放購票。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今年中秋節有三天連假，台灣高鐵公司為服務返鄉及出遊旅客的需求，自9月12日（四）至16日（一）規劃中秋節假期疏運，期間加開143班次列車（南下65班、北上78班），總計5天提供863班次的旅運服務，並維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」；旅客可自8月16日（五）凌晨零時起，透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購中秋節假期之去、回程車票（時刻表詳附件）。

台灣高鐵公司檢視連續假期之旅運特性，考量連假收假日之北上晨間時段對號座需求較自由座高，將9月15日中秋節收假日北上晨間時段增加對號座車廂數，部分車次調整為10節對號座車廂（第11、12車為自由座車廂），以滿足旅客的訂位需求，其他時段車次依據旅運需求仍規劃提供3至5節自由座車廂 （詳請見中秋節疏運自由座車廂數），敬請旅客注意，並配合站務人員引導乘車。

台灣高鐵2019中秋節假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，共255班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次近30%。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。（疏運期間「大學生優惠」及「早鳥優惠」適用車次表，詳高鐵企業網站）

此外，疏運期間仍適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。定期票、回數票均照常使用，效期不另展延；但「25人以上團體優惠」及「校外教學優惠」等專案則暫不適用。

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關鍵字：台灣高鐵,中秋假期疏運

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