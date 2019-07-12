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暖冬補助＋春遊專案助攻　高鐵上半年旅遊人次首度超標131％

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▲▼擁有別墅不是夢！寶鴻精誠插旗彰化 距高鐵特區6分鐘。（圖／記者謝盛帆攝）

▲高鐵自家推出的旅遊專案在政府補助的助推下業績大幅成長。（圖／記者謝盛帆攝）

記者洪正達／高雄報導

台灣高鐵自從春遊專案推出以來，在觀光局暖冬補助的助推下，大高雄地區多家星級飯店業績，如福容、和逸等住房率都有顯著成長，另外以聞名國內外的旅遊熱點墾丁來說，在這波強勁的買氣下，更有配合的飯店業者銷售量一舉超過了六倍，台灣高鐵表示，2018年旅遊人次成長率大約在107%，約268萬人次，今年2019年暖冬加春遊專案的幫助下，原本預估在6月才能達到3.9萬人次已經提早在5月份完成，最終結算已超過5.5萬人次，達成率141%。

高屏地區為這次高鐵春遊專案銷售第一名地區，以主打旅遊品牌高鐵假期為例，專案推出後銷售量較未推出前提高三成，高雄地區包括高雄和逸飯店、高雄福容大飯店等原本銷售成績亮眼的夥伴均有更進一步的成長。但以成長比例來看墾丁是反映最為強烈的，例如福容大飯店墾丁銷售量足足成長超過六倍。從另一個適合自由行旅客的飯店聯票產品（飯店官網訂房加購高鐵）觀察，墾丁的飯店銷售量成長比例也是最高的例如墾丁凱撒大飯店、墾丁夏都沙灘酒店、墾丁福華飯店等均較去年有大福的成長，顯而易見見只要有高品質的旅遊商品及適當的優惠包裝，墾丁仍然是國旅旅客最愛的旅遊地點之一。

▲▼ 高鐵成長 。（圖／記者洪正達攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼左營高鐵正值暑假旅遊旺季，列車幾乎班班客滿。（圖／記者洪正達攝）

端看2018年整年的表現，雖然在多元的旅遊產品和優惠專案推廣下達成自己設定的旅遊人次目標（合計268萬人次，達成率107%），但根據飯店、旅行社等合作方的反饋，確實整體旅遊人次較2016年略為滑落，不過從去年底觀光局接連推出暖冬及春遊補助後，很直接的帶動起一波旅遊的氛圍。以這次高鐵春遊專案來說，原本設定目標希望在6月底前可以達3.9萬人次，但在5月份就提前達成，最終結算超過5.5萬人次，達成率141％，這一方面是高鐵春遊專案本身的成功，一方面也受益於這段時間媒體及社群網路對於補助及國旅的討論。

▲▼ 高鐵成長 。（圖／記者洪正達攝）

高鐵做為西部交通骨幹，希望藉由與地方交通業者的串連，與飯店及特色旅店的合作，將更多都會的旅客帶往各個景區，希望給旅客一個完美的旅程同時，也活絡當地周邊產業的消費，以最直接獲益的飯店夥伴來說，在春遊專案期間均有2成到數倍不等的住房人次成長，帶動的餐飲、購物消費更是難以估算，在春遊專案結束後，7-8月高鐵仍包裝「暑期親子專案」、「搭商務、送五星」等專案，持續扮演國旅推動者的角色。

▲▼ 高鐵成長 。（圖／記者洪正達攝）

▲台灣高鐵旅遊事業部代表林育全表示，今年6月份設定的3.9萬人目標已經在5月份達成。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：台灣高鐵,高鐵假期,春遊專案,暖冬補助

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