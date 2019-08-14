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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／人行在港發行「300億人民幣」央行票據　認購倍數達2.6倍

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▲▼央行,人民銀行,中國人民銀行。（圖／視覺中國）

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

《香港》人行在港發行300億人民幣央行票據　認購倍數達2.6倍

中國人民銀行14日在香港成功發行了2期人民幣央行票據，其中3個月期央行票據200億元（人民幣，下同），1年期央行票據100億元，中標利率分別為2.90%和2.95%。此次發行受到市場歡迎，全場投標總量超過780億元，認購倍數達2.6倍，認購主體包括商業銀行、基金、中央銀行、國際金融組織等各類離岸市場投資者。（澎湃新聞）

《北京》陸前7月城鎮新增就業867萬　達全年計劃79%

大陸1-7月就業物價總體穩定，城鎮新增就業867萬人，完成全年計劃的79%，遠遠超過時序進度。調查失業率保持穩定，因受到畢業生集中進入就業市場的影響，7月全國城鎮調查失業率為5.3%，比上個月上升0.2個百分點，但是就業主體人群也就是25-59歲的人口調查失業率是4.6%，與上個月持平，說明就業大盤是穩定的。（澎湃新聞）

《廣東》推動清償拖欠中小企業賬款125億

廣東省政府有關負責人13日指出，廣東省加快推進企業欠款清償工作，截至7月底，全省各級政府部門和大型國有企業共排查拖欠中小企業賬款49.47億元，已清償28.54億元（約新台幣125億元）；政府大力規制行政權力濫用，特別是加大對醫藥、燃氣等領域的規制力度。（南方日報）

▼廣州大劇院。（圖／CFP）

▲廣州大劇院。（圖／CFP）

《北京》陸7月社會消費品零售總額同比增7.6%

數據顯示，大陸7月社會消費品零售總額33073億元，同比增長7.6%，增速比上月回落2.2個百分點。至於為何出現明顯回落，大陸國家統計局新聞發言人劉愛華表示，主要原因是汽車銷售變化帶來的，扣除掉汽車零售額影響之後，7月份社會消費品零售總額同比增長8.8%，這個速度和上個月是基本持平的。（澎湃新聞）

《福建》廈門1-7月357重點專案完成投資

資料顯示，今年1月-7月，全市357個市重點項目完成投資777.4億元，完成序時進度計劃130.59%；廈門市139個市重點產業項目完成投資210億元。此外，一批產業項目取得突破進展，有效夯實廈門市產業基礎，支撐經濟發展後勁。（廈門日報）

《浙江》世界浙商大會11月舉行

第五屆世界浙商大會擬定於今年11月13日至14日在杭州國際博覽中心舉行。本屆大會以浙商為主體，將邀請世界500強企業相關負責人，有關央企、國企負責人，知名友商、華商、外商代表，港澳台及海外浙商代表，以浙籍人士為主的海內外高層次人才，外國駐滬領館官員代表，「一帶一路」沿線國家重要商會負責人等參會。與以往相比，本屆大會增加了海歸創業人員、知名高校企業家校友代表、新生代企業家、服務實體經濟的科研機構代表等4個方面的新浙商力量。（浙江日報）

《北京》1-7月份郵政行業業務收入完成2.4兆　同比增21.3%

大陸國家郵政局公佈數據顯示，1-7月份郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成5287.1億元（約新台幣2.4兆），同比增長21.3%；業務總量累計完成8480.3億元，同比增長30.1%。全行業業務7月收入完成758.6億元，同比增長22.9%；業務總量完成1321.8億元，同比增長33.7%。（中新社）

▼大陸雙11快遞包裹海。（圖／CFP）

▲▼大陸雙11快遞包裹海。（圖／CFP）

ET快訊
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關鍵字：央行票據,中國人民銀行,大陸央行,中小企業賬款,世界浙商大會

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