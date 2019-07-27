人民幣下個月「換新裝」！增加防偽技術鈔票「亮晶晶」

▲2019年版第五套人民幣50元紙幣。（圖／翻攝自《人民日報》海外版）

記者馬叔安／綜合報導

大陸將於今年8月30日起，發行2019年版第五套人民幣的50元、20元、10元、1元鈔票（以下稱紙幣）和1元、5角、1角硬幣。根據中國印鈔造幣總公司，此次發行新版人民幣，是在保持現行人民幣主圖案等相關要素不變的前提下，對票（幣）面效果、防偽特徵及其佈局等進行調整。

▲2019年版第五套人民幣20元紙幣。（圖／翻攝自《人民日報》海外版）

《人民日報》海外版報導，人民幣在去年12月1日剛過「70歲生日」，如今流通的人民幣，是1999年10月中國人民銀行根據大陸國務院令第268號發行的第五套人民幣，目前人民幣的50元、20元、10元、1元紙幣和1元、5角、1角硬幣已發行流通了十多年，這次換新幣的消息則是在今年月22日公告。

▲2019年版第五套人民幣5角硬幣。（圖／翻攝自《人民日報》海外版）

報導指出，新的紙幣和硬幣在防偽技術上進行了強化，例如2019年版第五套人民幣50元、20元、10元紙幣也都增加了原本只有100元紙幣才有的光彩光變面額數字，擁有了「亮晶晶」的效果。此外，2015年版100元人民幣應用過的光變鏤空開窗安全線、磁性全埋安全線、豎號碼、白水印等防偽特徵，這次也都運用到了50元、20元、10元紙幣的身上。

▲2019年版第五套人民幣1元硬幣。（圖／翻攝自《人民日報》海外版）

不過這次公佈的新版人民幣中沒有5元，為此中國人民銀行表示，「中國人民銀行近年來持續加大貨幣印製新技術的研發力度，為提高人民幣防偽能力和流通壽命，目前選擇面額較低、流通量較小的5元紙幣進行相關新技術的應用研究，其發行工作另做安排。」

▼2019年版第五套人民幣1角硬幣。（圖／翻攝自《人民日報》海外版）