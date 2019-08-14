台灣野望國際自然影展集集開播　20頂尖世界生態紀錄片只需60元

▲第9屆野望影展17日起在南投縣集集鎮特生中心開播，20部紀錄片只需花60元。（圖／農委會特生中心提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣集集小鎮除了著名的火車鐵道、自行車道，更有著全台最重要的特有生物研究保育中心，平時作為學術研究單位，也透過保育教育館，提供台灣野生動植物及特殊生態系等自然資源保育介紹；17日起，特生中心再度引入著名的野望影展，以20部世界頂尖的生態環境紀錄片，展開為其一年的巡迴播映。



農委會特生中心表示，2019年已是第3年引入野望影展到集集播放，保育教育館在平常就透過生態全景展示、影片欣賞及多媒體操作等方式，讓學生、機關團體或公司行號來認識台灣生態體系。這次透過英國Wildscreen的協助，舉辦「台灣野望國際自然影展」，引進20部世界頂尖的生態環境紀錄片，進行為期一年的巡迴播映。

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工作人員說，第9屆野望影展從17日起至2020年6月，每周六日開播，在集集特生中心保育教育館第一放映室播放，每場可容納60人，只要花60元買張票，就可全年看20部好片，影片包括：極限巔峰安地斯、剛果家園、魔幻挪威海灣、暴龍真貌、與鷹偕行、野性愛爾藍…等著名生態紀錄片，歡迎民眾踴躍報名。

活動網址： https://reurl.cc/p7jbQ。報名電話：0800-205-235。

▲第9屆野望影展17日起在南投縣集集鎮特生中心開播，20部紀錄片只需花60元。