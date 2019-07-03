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「全球最好看生態片」來台免費看！第九屆野望影展20部片單公布

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▲▼ 「全球最好看生態片」來台免費看！第九屆野望影展20部片單公布（圖／國立臺灣博物館提供）
▲「全球最好看生態片」來台免費看！第九屆野望影展20部片單公布。（圖／《北極熊流亡記》照片，國立臺灣博物館提供）

記者林育綾／台北報導

有「綠色奧斯卡」美譽的「野望國際自然影展」，被稱為關注生態、動物與環境的人每年必追必看的影展，第九屆在台灣開跑！每次引進20部在國際得獎的生態紀錄片，而且全是「免費」，只要一張便宜的博物館門票或是場地費，就能欣賞世界級的生態影片作品，即日起在台灣各地播映，提醒民眾生物多樣性的意義。

「野望國際自然影展」源自於英國Wildscreen Flim Festival ，是全球最有規模的生態影展，每2年在英國舉辦，已經有約40年歷史、超過40個國家參與。而「台灣野望自然傳播學社」在2011年創立，是由一群熱愛自然生態、從事行銷傳播業的朋友組成的小團隊。他們跟英國Wildscreen合作，每年精選20部生態電影在台灣播放，而且全是「免費」，只要一張便宜的博物館門票或是場地費，就能欣賞世界級的生態影片作品，適合親子或學生、一般大眾觀看。

▲▼ 「全球最好看生態片」來台免費看！第九屆野望影展20部片單公布（圖／國立臺灣博物館提供）
▲第九屆野望影展開跑！（圖／國立臺灣博物館提供）

請繼續往下閱讀...

台灣野望自然傳播學社秘書長王誠之表示，日前5月聯合國發布的《全球評估報告》指出，未來的數十年之中，將有一百萬種以上的生物面臨滅絕的威脅。此屆影展特別定調為「生物多樣性主題影展」，將影片以「遺傳多樣性」、「物種多樣性」及「生態多樣性」作為分類，提醒觀眾生物多樣性之美及其意義。

▲▼ 「全球最好看生態片」來台免費看！第九屆野望影展20部片單公布（圖／國立臺灣博物館提供）
▲首映片《藍色星球II》當時在英國播映後，引發減少塑膠使用的風潮。

2019第九屆開幕片在7/2日以《藍色星球II：共同的海洋》首映，該片當時在英國播映後，引發減少塑膠使用的風潮，甚至被稱為「藍色星球效應」（Blue Planet Effect），尤其在海洋廢棄物受到全球重視的今日，更顯其影響力。台灣四面環海，季節天候也受到海洋的影響甚大，海洋更是台灣人民重要的蛋白質供應來源，他們認為每一位台灣朋友都應該看這一部影片，相信更能瞭解海洋目前面臨的危機，並且願意為海洋環境保護盡一份心力。

▲▼ 「全球最好看生態片」來台免費看！第九屆野望影展20部片單公布（圖／國立臺灣博物館提供）
▲野望影展精選紀錄片《瀕危物種影像方舟》也在此屆片單中！

其他精選影片包括《北極熊流亡記》、《龐然大物螞蟻山》、《與鷹偕行》、《溫柔巨人長頸鹿》、《猩際戰士崛起》、《外來巨鼠成災》、《獅子幫規》、《瀕危物種影像方舟》、《暴龍真貌》等，播映地點包括國立台灣博物館、國立自然科學博物館、國立台灣史前文化博物館、林務局、國家公園等多處。

影片時刻表場次、場地資訊，可用手機搜尋下載APP「野望影展」，有提供同步至手機行事曆的功能；或上「台灣野望自然傳播學社」官網查詢。

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關鍵字：野望影展,生態紀錄片,生態,台灣野望國際自然影展

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