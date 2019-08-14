台糖虎山農場林地驚見「大麻園」　18株大麻活株培植設備先進

▲台南市警局在仁德山區，破獲「大麻園」品工廠，起獲大麻株18株及大麻花、大麻葉、大麻種子、捲菸器、種植、收成、水耕、溫室、乾燥等製毒栽培設備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局在仁德山區，破獲「大麻園」品工廠，起獲大麻株18株及大麻花、大麻葉、大麻種子、捲菸器、種植、收成、水耕、溫室、乾燥等製毒栽培設備，緝獲嫌犯劉姓男子，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

台南市警局執行安居緝毒專案，於2019年5月初時接獲民眾友善通報，在仁德區台糖虎山農場林地，發現疑似大麻的植物，懷疑有人種植立即向警方報案，警方前往查看確定該植物為大麻。

台南市警刑警大隊偵五隊、刑事局電信警察大隊第2隊、歸仁分局文賢所、第五分局偵查隊、學甲分局偵查隊等單位成立專案小組，分析近年來大麻製毒工廠資料，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，派員24小時埋伏監控。

專案小組埋伏期間，發現有人接近大麻園內收成，剪走2大株（約300公分）大麻，經實施跟蹤、查詢及比對相關資料確認犯嫌真實身分後，於8月12日向台南地院聲請搜索票，13日上午9時許持搜索票先於劉姓男子住處查獲大麻花、大麻葉、大麻種子、捲菸器、種植、收成、水耕、溫室、乾燥等製毒栽培設備，另帶同前往仁德區台糖虎山農場林地劉嫌栽種的大麻園，查扣大麻活株18株。

刑警大隊表示，打擊毒品犯罪絕無任何有空窗期，市警局將持續查緝毒品犯罪，刨根溯源，透過科際整合與運用大數據資料，將毒品阻絕於台南市外」，本案由民眾發現毒品後經由警方安居緝毒專案友善通報網通報，繼而破獲大麻製毒工廠，成為安居緝毒專案友善通報網最佳案例。