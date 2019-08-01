南警鐵粉捐贈滅火器！　協助事故車輛滅火

▲大台南警察之友會副理事長、寯陽實業公司董事長蔡明憲，捐贈80罐輕便型的滅火器予市警交通警察大隊，配發給員警放置在巡邏車上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

車輛發生交通事故，常發生因撞擊引起氣爆起火，危及駕駛人生命安全，大台南警察之友會副理事長、寯陽實業公司董事長蔡明憲，特捐贈80罐輕便型的滅火器予市警交通警察大隊，配發給員警放置在巡邏車上，在巡邏或是處理事故之際，倘遭遇到駕駛人車子發火的情況，得以即時使用幫助車子「消火氣」。

「咻~~~~~蹦!」一台飛速的汽車不慎撞到前方正在過馬路的車輛，隨後車輛起火，而車內的男主角抱著女主角在千鈞一髮之際趕緊下車，在飛撲逃離車子的一瞬間「蹦~~~!」，車輛爆炸起火，像這樣車子碰撞燃燒後「氣炸了」的情節常常出現在電影裡，而現實生活之中亦有部分的交通事故或是車輛故障的情形（線路短路、油路破損等）而導遭車輛起火的狀況，雖然不如電影般，少了點誇張及戲劇性的效果，但是總是會讓車內的駕駛驚慌失措，且烈火無情不容小覷！

大台南警察之友會副理事長蔡明憲，熱情地於捐贈80罐輕便型的滅火器予警察局交通警察大隊，配發給員警放置在巡邏車上，在巡邏或是處理事故之際，倘遭遇到駕駛人車子發火的情況，得以即時使用幫助滅火，1日辦理捐贈儀式，警方也頒發感謝狀，感謝這位「南警鐵粉」，除平日擔任警察之友協助警方工作推動外，更於本次關心台南市用路人的安全。

交通警察大隊表示，雖然並非發生所有的交通事故後車輛會故障起火，但還是提醒駕駛人駕車出門前，檢查一下自身車輛胎紋、引擎溫度及電路等狀況，並定期保養車輛，行車車速放慢不要違反交通規則，期許各位駕駛朋友不會碰到自身愛車「發火」的情形。