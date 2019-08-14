逃過北韓饑荒…母子「在南韓餓死」2月無人知　脫北官員：金氏家族的錯

▲ 聯合國糧食及農業組織（FAO）及世界糧食計劃署（WFP）報告指出，北韓糧食產量在2019年面臨10年來最低潮。圖為平壤地鐵站。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

南韓13日傳出一起悲劇，一對脫北者母子活活餓死在首爾的公寓中，死亡整整2個月後才因逾期未繳水費且屋內傳出惡臭被發現。2016年攜家逃往南韓的前北韓駐英公使太永浩對此難掩悲痛的指控，北韓金氏政權便是這起案件的兇手。

太永浩13日發表長文〈想對脫北者們說的話〉表示，「這裡不是北韓，而是在大韓民國的土地上，居然會讓人活活餓死……我無法相信，為了避免挨餓而賭上性命離開北韓、來到這個國家的脫北者竟在大韓民國因飢餓而離世的事實。」

太永浩指出，這起令人震驚的悲劇燃起他對北韓政權的滿腔怒火，「若是北韓政權有保障人民的基本權利和最基本的生存權，上萬民脫北者就不會離開故鄉，來到這個地方了。」

他指控，北韓當局及金氏一家必須為這起事件負最大責任，且北韓政權樂見脫北者過得不幸，「國內外脫北者都深感悲痛及憤怒之際，北韓的金正恩想必正在微笑吧。」

他希望南韓政府以此為契機檢討協助脫北者定居的機制，以避免類似事件重演。但他也強調，民眾應將憤怒指向北韓政權，「我們的最主要的敵人是金正恩政權，不能讓這對可憐母子的死亡淪為南韓政治角力下的犧牲者。」

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