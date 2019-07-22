木匠工作67年…兩條牛仔褲交替穿　死後積蓄全捐「助33人讀大學」

▲施羅德。（圖／翻攝自推特）



記者丁維瑀／綜合報導

美國愛荷華州女子康納德（Kira Conard）記得，4年前的高中畢業聚會，是她最幸福的日子，然而，卻也有些悲傷，她沒有錢可以就讀大學。康納德沒想到的是，2005年去世的陌生男子施羅德（Dale Schroeder）竟然能幫助她完成夢想；施羅德生前從事木匠職位，辛苦工作一輩子，最後把積蓄拿去協助他人達成學業。

CNN報導，康納德4年前從高中畢業，她的朋友當時都很興奮未來的計畫，她卻說不出口，自己可能負擔不起大學學費，出生單親家庭的她由3名姐姐一起拉拔長大，她深知，要讓所有人都接受教育，並非她能選擇的。不過，她隨後接到一通陌生電話，對方說要提供獎學金，「我立刻淚流滿面。」

施羅德1919年出生，他在狄蒙因市（Des Moines）同家公司擔任木匠67年，2005年他去世時，積蓄累積約300萬美元（約台幣9315萬元）。他的朋友尼爾森（Steve Nielsen）說，施羅德有兩條牛仔褲，一條工作用，一條則是前往教堂穿的，他沒有結婚，因此也沒有小孩。

This man sent 33 strangers to college using his life savings from working at the same job as a carpenter for 67 years https://t.co/7JniRVEMRo pic.twitter.com/GiE5hS85DR — CNN (@CNN) 2019年7月19日

尼爾森是名律師，施羅德曾來到他的辦公室，希望創建獎學金計畫，他雖然沒有機會上大學，卻盼望其他人能夠接受教育。施羅德去世後，他沒辦法與得到幫助的學生見面，不過他的善心至今已幫助33人免費就讀大學。

這項獎學金計畫名為「戴爾的孩子」（Dale's Kids），在第33名學生獲得幫助後，施羅德積存的費用也來到零，如今接受學費的人很多成為醫師、老師與治療師等。康納德說，對於一個從未有機會見面的男子來說，讓她得以完成大學美夢，她感到相當不可思議。