農夫罹癌…辛勤50年嘆作物可能泡湯　鄰居全來了一起幫他收成

▲看見許多人都來協助，優基內心感到欣慰。圖為示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

美國華盛頓州64歲農民優基（Larry Yockey）這輩子幾乎都在種植小麥，這類作物快占了他收入的100％，過往都是他自己在收割，然而，今年他診斷出黑色素瘤（melanoma），體力變得非常差。他沒想到的是，許多其他農民先前來到他的農地，眾人一起協助收成，8小時內就完成3周的工作量。

CNN報導，優基是第4代農民，他的父親、爺爺都在里茨維爾（Ritzville）的同一塊土地耕種，過去50年來，幾乎都是他獨自處理收成工作，以此維持生計。今年2月，醫師診斷出優基患有第4期黑色素瘤，為一種皮膚癌，已經擴散到他的骨頭。

受到病魔侵擾的優基失去力氣，難以回到田地工作，這次他第一次擔心無法處理農作物。他接著與鄰居闡述自己的心情，沒想到結果卻超乎預期。

數十輛汽車先前停靠在優基的田地邊，許多農民帶著自己的專業用具，大家共同協助收成，8小時內的成果相當豐碩。優基感激表示，如果沒有這些幫助，情況可能會很糟，作物會被風雨破壞。

普法夫（Miles Pfaff）是其中一位出面協助的農民，他補充，除了農民給予支持，當地的消防單位以及技師也願意奉獻自己的閒暇時間，還有人帶食物跟飲料來打氣，氣氛非常溫馨。