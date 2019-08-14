歷屆最大音響展8/15-18日圓山飯店開展　直逼德國慕尼黑規格

▲ 國際Hi-End音響大展 。（圖／「TAA Hi-End 音響大展」粉絲專頁）

生活中心／綜合報導

歷屆最大音響展 直逼德國慕尼黑規格

在全台各大廣播電台強力推播下，歷屆最大的台灣國際Hi-End音響大展，將於8月15號在台北圓山飯店盛大開展。多款文青夢幻無線藍芽耳機組成專區等你來挖寶。玩家級的你，絕對要去各個攤位去找尋專屬你自己音響層級的擴大機。鍾愛黑膠唱盤的人，造型酷炫的新機款等你來試聽到爽。

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不只是經典款 所有展出機種通通無極限

以「一切為了音樂」為名，今年的台灣國際HI-END音響大展突破以往的展攤數，從圓山飯店大廳起往上的V樓一直到四樓，總共匯集了國內180多家知名音響廠商，展出的規模直逼德國慕尼黑國際音響展。而且很多最新最潮最高階的音響設備一次展出，真可說是「只有經典，沒有極限」。

音響與家居互動 現場設計空間讓你搶先聽

據TAA台灣音響發展協會理事長黃國真表示，一連四天的展期，每天都會安排國際最受歡迎的爵士歌手及東西方音樂好手組成的樂團表演。以悠揚悅耳的音樂，伴隨所有來看展的民眾。此外，還特別安排幾處結合空間與高級音響設備的攤位，讓民眾透過音響設備與居家空間的樂音共鳴產生奢華感動。

耳機專區前所未有 國際巨星款台北現蹤

這次展出特色之一，就是二樓「耳機專區」。曾為國際巨星碧昂絲Beyoncé、邦喬飛Bon Jovi等人指定的美國耳機品牌「64 audio」，這次也會來台灣國際Hi-End音響大展展出。現代的時尚耳機，除了有無線的需求，還要強調音質及抗噪效果，甚至要能連結耳機擴大機，使音質有進一步的提升。

身歷聲現場體驗 新黑膠唱盤酷炫排開來

注重聽覺享受的人，不妨在這檔展期中挑出適合家居的擴大機、喇叭或是中央聲道、環繞喇叭、天空聲道等設備。這次還有很多酷炫的黑膠唱盤，也以結合最新科技、俐落的外型，讓你刮目相看。喜歡歐美音響風格的人，一定也會對「真空管耳機擴大機」感到興趣，還有更多音響好物等你來挖寶。

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