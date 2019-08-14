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屏東東區扶輪社徵二手相機　幫偏鄉子弟記錄+詮釋故鄉之美

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▲屏東東區扶輪社社長呂佳隆等社員與小墾丁渡假村共同發起，徵求各界二手相機贈予彩色盤教育基金會活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東東區扶輪社社長呂佳隆等社員與小墾丁渡假村共同發起，徵求各界二手相機贈予彩色盤教育基金會活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東東區扶輪社社長呂佳隆等社員與小墾丁渡假村總經理張福生與經理黃耀寬13日共同發起，徵求各界二手相機贈予彩色盤教育基金會，協助偏鄉子弟用相機記錄與詮釋故鄉之美。

呂佳隆表示，該區扶輪社長期關懷偏鄉孩子，盼望透過二手相機徵求，與偏鄉孩子並肩同行，讓「我屏東我驕傲」的光榮延續。盼各界將不再使用且堪用的二手相機捐出來，讓舊愛成為偏鄉子弟的新歡。

張福生表示，小墾丁渡假村是恆春半島生態旅遊與天文科普教育平台，樂意成為地方創生推手，因深被孩子們描述的影音內容感動，故發起二手相機徵求，盼各界提供優質二手相機，讓彩色盤教育基金會可長期陪伴偏鄉子弟，捐贈者將由小墾丁致贈一份小禮物。

黃耀寬說明，日本鹿兒島川邊市城鄉落差大，跟台灣偏鄉同樣面臨高齡化、少子化、就業機會稀缺與青壯人口外流問題，但由於有人帶著大批二手相機回到偏遠的故鄉，讓孩子們採訪祖父母與地方的美好，意外引起許多網路回響與觀光客朝聖，翻轉偏鄉命運，帶動許多返鄉就業與創業人潮。希望恆春半島鄉孩子也能經由相機帶動地方繁榮。

彩色盤教育基金會秘書陳泰州對屏東東區扶輪社與小墾丁渡假村作法表示感謝。他說，該基金會願意長期陪伴偏鄉孩子學習如何說故事，成為策展人與故事人，甚至是小小導演，這些相機將被善用，成為偏鄉學童傳遞恆春半島風和日麗的媒材。即日起至10月底，希望至少募集到30組二手相機套組，讓一個班級可以同步學習。聯繫窗口：陳泰州，手機0938-823-362，電子信箱：a0938823362@gmail.com，地址：900屏東市林森路58-1號

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關鍵字：屏東東區扶輪社,小墾丁渡假村,二手相機,彩色盤教育基金會

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