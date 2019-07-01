小墾丁渡假村天文生態營　亞洲城市小朋友驚艷

▲小墾丁渡假村推出「國際天文生態營」，吸引香港宣道會葉紹蔭紀念小學師生參與。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

小墾丁渡假村推出「國際天文生態營」，吸引香港宣道會葉紹蔭紀念小學99位師生在小墾丁以4天3夜進行台灣深度學習，並由屏東縣天文協會理事長張簡振豐等人授課，獲得師生極大迴響。

▲▼得獎學生合影、排灣族老師Aluma分享小墾丁如何復育貓頭鷹領角鴞。

小墾丁渡假村總經理張福生說，今年預計有北京、廣州、新加坡、香港、馬尼拉與東京等十餘個亞洲城市的學生前來參加該渡假村「國際天文生態營」，未來，將以教育旅行切入國際市場，將台灣的軟實力發揮到淋漓盡致！

他補充，5到10月有55種陸蟹可看、7到9月有台灣窗螢蹤跡、9月有20多萬隻赤腹鷹過境、10月6萬多隻灰面鵟鷹過境，且每年11月到4月能觀察可愛的貓頭鷹，這些都是珍貴小墾丁在地教材。

營隊策劃人黃耀寬表示，以「探索銀河系」、「四季星空」、「星空文學」、「恆春民謠天文課」、「戶外星空暨流星雨觀測實戰」與「生態復育體驗」六大課程，從教育性、趣味性與啟發性三個角度，對應並符合來訪城市的學校課程綱要與學童學習需求。

黃耀寬強調，天文課程內容七成以地球科學的科普教育為底蘊，再搭配三成星空故事與神話，而非純粹講故事，加上在戶外以專業的綠光指星筆引領孩子識別不同的星座，並提供專業的巨砲望遠鏡，讓孩子們觀看月球隕石坑、土星環與木星大紅斑等，仰望壯麗銀河，驚嘆連連。