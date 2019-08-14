快換電池！FAA禁止旅客攜帶電池存在起火隱患的15吋MacBook Pro登機

▲美國聯邦航空總署宣布禁止旅客攜帶存在電池問題的15吋MacBook Pro登機。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

日前蘋果以電池問題為由，針對部分舊款15吋MacBook Pro筆電發起召回計畫，對此，美國聯邦航空總署（FAA）稍早宣布禁止旅客攜帶存在電池問題的15吋MacBook Pro登機。

蘋果於今年6月中旬發起召回計畫，由於部分於2015年9月至2017年2月期間銷售且搭載Retina螢幕的15吋MacBook Pro筆電型號電池，可能存在過熱且起火的風險，因此呼籲用戶「停止使用」，同時也宣布將為受影響用戶免費更換電池。對此，FAA稍早發布聲明稱，已通知美國主要航空公司禁止旅客攜帶受影響機款登機。

彭博報導，FAA在聲明中寫道，該機構「知道部分蘋果MacBook Pro筆記型電腦使用的電池被召回」，並表示已針就此次召回通知美國主要航空公司。同時，FAA也提醒行空公司遵守2016年關於召回電池產品的安全指示，這意味著受影響的蘋果筆電不允許被托運或隨身攜帶上機，這是標準操作程序。

本月稍早，歐洲航空安全局（EASA）也就這些存在電池問題的MacBook Pro型號發出禁止令，要求歐盟的航空公司遵循2017年的規定，被召回鋰離子電池的設備不允許在機上使用且需在飛行期間關機。本周，歐洲最大航空公司貨運總代理集團ECS Group旗下Total Cargo Expertise所管理的4家貨運航空公司，包括途易航空（TUI Group Airlines）、湯瑪士庫克航空（Thomas Cook Airlines）、子午線航空（Air Italy）及越洋航空（Air Transat）都針對被召回的15吋MacBook Pro筆電實施了禁令，而已更換電池的筆電則不受影響。

自蘋果發布召回計畫後，便一直提供受影響機款免費更換電池服務。據悉，電池可能存在問題的型號在美國銷售約43.2萬台，在加拿大則銷售約2.6萬台，中國大陸約為6.3萬台，其他地區則尚未公布。