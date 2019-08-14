　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快換電池！FAA禁止旅客攜帶電池存在起火隱患的15吋MacBook Pro登機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Apple MacBook Pro 13 Touch Bar 開箱動眼看。(圖／記者洪聖壹攝)

▲美國聯邦航空總署宣布禁止旅客攜帶存在電池問題的15吋MacBook Pro登機。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

日前蘋果以電池問題為由，針對部分舊款15吋MacBook Pro筆電發起召回計畫，對此，美國聯邦航空總署（FAA）稍早宣布禁止旅客攜帶存在電池問題的15吋MacBook Pro登機。

蘋果於今年6月中旬發起召回計畫，由於部分於2015年9月至2017年2月期間銷售且搭載Retina螢幕的15吋MacBook Pro筆電型號電池，可能存在過熱且起火的風險，因此呼籲用戶「停止使用」，同時也宣布將為受影響用戶免費更換電池。對此，FAA稍早發布聲明稱，已通知美國主要航空公司禁止旅客攜帶受影響機款登機。

彭博報導，FAA在聲明中寫道，該機構「知道部分蘋果MacBook Pro筆記型電腦使用的電池被召回」，並表示已針就此次召回通知美國主要航空公司。同時，FAA也提醒行空公司遵守2016年關於召回電池產品的安全指示，這意味著受影響的蘋果筆電不允許被托運或隨身攜帶上機，這是標準操作程序。

本月稍早，歐洲航空安全局（EASA）也就這些存在電池問題的MacBook Pro型號發出禁止令，要求歐盟的航空公司遵循2017年的規定，被召回鋰離子電池的設備不允許在機上使用且需在飛行期間關機。本周，歐洲最大航空公司貨運總代理集團ECS Group旗下Total Cargo Expertise所管理的4家貨運航空公司，包括途易航空（TUI Group Airlines）、湯瑪士庫克航空（Thomas Cook Airlines）、子午線航空（Air Italy）及越洋航空（Air Transat）都針對被召回的15吋MacBook Pro筆電實施了禁令，而已更換電池的筆電則不受影響。

自蘋果發布召回計畫後，便一直提供受影響機款免費更換電池服務。據悉，電池可能存在問題的型號在美國銷售約43.2萬台，在加拿大則銷售約2.6萬台，中國大陸約為6.3萬台，其他地區則尚未公布。

ET快訊
女星殺17歲愛女再上吊亡！留遺書「不能沒女兒」夫見雙屍崩潰
快訊／國民黨考紀會開除陳宏昌　下波懲處鎖定楊秋興
高清「說謊照」曝！韓國瑜換咖繼續打麻將　韓冰站一旁滑手機
警追4hr轟47槍！太平槍手遺言「照顧我女兒」　告別式100

關鍵字：FAA,MacBook Pro,蘋果,電池起火

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS用戶有福了！Twitter將推出支援Live Photos新功能

快換電池！FAA禁止旅客攜帶電池存在起火隱患的15吋MacBook Pro登機

Apple Card掉落清脆聲響悅耳　Reddit網友：不如辦一堆卡來當風鈴吧

中華電獨賣頂規Note 10+　8/15開放限量預購、VIP購機最高折價9,000元

印度3大電信龍頭　考慮將華為排除在5G核心裝置外

無密碼時代來臨！Google提供Pixel手機用戶免密碼登入　近日將擴大到安卓設備

三星Note10+相機評測獲史上最高分！前後鏡頭皆奪冠

感謝全台「Noter」長期支持　三星大中華總裁的Note 10巡迴首站選台灣

Note 10台灣售價公佈　最低31,900元起、8/23正式上市

影／LINE電腦版限定　文字加料就有「外框」、「粗斜體」、「紅字」

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

iOS用戶有福了！Twitter將推出支援Live Photos新功能

快換電池！FAA禁止旅客攜帶電池存在起火隱患的15吋MacBook Pro登機

Apple Card掉落清脆聲響悅耳　Reddit網友：不如辦一堆卡來當風鈴吧

中華電獨賣頂規Note 10+　8/15開放限量預購、VIP購機最高折價9,000元

印度3大電信龍頭　考慮將華為排除在5G核心裝置外

無密碼時代來臨！Google提供Pixel手機用戶免密碼登入　近日將擴大到安卓設備

三星Note10+相機評測獲史上最高分！前後鏡頭皆奪冠

感謝全台「Noter」長期支持　三星大中華總裁的Note 10巡迴首站選台灣

Note 10台灣售價公佈　最低31,900元起、8/23正式上市

影／LINE電腦版限定　文字加料就有「外框」、「粗斜體」、「紅字」

剪開大樓鎖鏈、扯學生頭髮　爭議教授才遭名校開除...馬上被臉書聘用

轉戰太空人後首度優質先發　葛蘭基奪生涯199勝

郭王參選態勢漸成形　劉宥彤再打韓國瑜：選賢與能，有能者居之

星．上妝／想畫出周惟惟氣勢紅唇，「2件事」千萬別做

「最強V8也要改」Novitec改裝法拉利488 Pista　馬力直達802匹！

北約戰機「逼近俄防長專機」　護航機左逼驅退畫面曝光

打麻將地點曝！超大空間燈光昏暗氣氛佳　韓國瑜「一手撐椅背」淡定摸牌

長得像北川景子！日本「最可愛高一女生」戒甜食瘦5公斤...逆轉奪冠

鈍器暴擊致死！孕婦家中被殺「一屍兩命」　公公當場27樓一躍而下

金屬碎片飛到臉上害他分心！　整隻右手捲進滾輪...食指拇指慘被攪爛

3C家電熱門新聞

無密碼時代來臨！Google提..

ASUS ZenFone 6「..

LINE電腦版限定　文字加料就..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

三星Note10+相機評測獲史..

掉落清脆聲響悅耳　網友：辦一堆..

蘋果iOS 12.4正式版新增..

FAA禁止旅客攜帶部分15吋M..

外媒：Apple Card批准..

iOS 12全球升級突破88%

Apple Card連開卡都很..

Note 10最低31,900..

打字按Enter就消失　4字檢..

更多熱門

相關新聞

蘋果在中國大陸生產的AirPod等三項產品　未列美國關稅緩徵名單

路透社報導，蘋果公司的AirPod、Apple Watch和HomePod，並沒有被列入美國政府的關稅緩徵名單，從9月1日開始，仍將被課稅10％。

全球市值百大企業　蘋果竟居次

蘋果凹陷斑點不是爛掉！專家解析苦痘症

iPhone歐洲市佔率Q2下跌17％　三星市佔率突破4成！

蘋果2020年不推「可折疊產品」的三大理由

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

獨／黃國昌棄選區域立委　時力大崩解

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

冤魂請「黑令旗」索命　兇手遭火車輾過慘死

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面