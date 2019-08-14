iOS用戶有福了！Twitter將推出支援Live Photos新功能

▲Twitter正在測試支援iOS上的Live Photos功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／綜合外電報導

Twitter日前公布正在測試的新功能。根據Verge報告指出，這些功能包括支援iOS上的Live Photos、追蹤特定主題等等。

Twitter最大新功能之一，就是能夠關注特定主題。Twitter表示，用戶可以關注包括名人、電視節目等等 ，並且讓用戶在時間軸中看到有關此類主題的精選貼文。

該公司表示，目前正在Android版本上進行測試，但只能追隨體育相關的團隊與活動。

另外，Twitter還在測試用戶能為特定興趣主題創建專屬列表的功能，產品經理將關鍵字和一些個人帳戶混合在一起，並透過滑動方式，建立與動態消息相近的列表。Twitter產品經理葛辛士奇（Wally Gurzynski）表示，「我們認為這將使Twitter成為一個更強大的利益平台」。

Twitter也證實另一個值得注意的新功能，支援iOS的Live Photos，但目前還不清楚Live Photos何時能在Twitter上推出，如果可以使用，這將允許用戶在Twitter中查看和發布Live Photos。