九連貶後止跌　人幣兌美中間價調升14點報7.0312

▲人民幣兌美元匯率中間價止跌回升。（圖／路透社）

記者陳政錄／上海報導

大陸國家外匯管理局今（14日）公布數據顯示，人民幣兌美元中間價報7.0312，較前日調升14個基點，雖幅度較小，但為連續九日調貶後首次止跌，也增加人民幣匯率走穩預期。

即期匯率方面，在岸人民幣上一交易日官方收盤價報7.0669。目前截至上午9點32分，在岸人民幣價格報7.0192、離岸價報7.0322，均已出現回升趨勢。同時，中國人民銀行今日將展開規模1000億元人民幣的7天期逆回購操作。

▲美中貿易摩擦影響人民幣匯率走勢。（圖／路透）

對於後市展望，華泰證券認為，預計人民幣匯率會在7附近雙向波動，但不存在持續貶值基礎。分析師稱，本輪貶值對大陸經濟的整體影響偏中性，主要以結構性變化為主，同時相對有利於出口和國內消費；對市場而言，長端無風險利率可能有一定空間，但貨幣政策會受到制約，短端利率難以下行，收益率曲線趨向平坦化。

值得注意的是，近期影響人民幣匯率走跌的關鍵因素，中美貿易戰也在昨（13日）晚間傳出對中方有利的消息，包括中美雙方貿易代表再次展開對話後，美國決定推遲原定9月1日起對華商品加徵關稅的清單，也使得人民幣兌美即期匯率離岸價深夜一度急漲逾千點。