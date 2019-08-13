快訊／劉鶴與美方貿易代表通話：對9月徵稅進行交涉　雙方未來兩週會再通話！

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer，左）與中國國務院副總理劉鶴（右）進行通話。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴13日晚間應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。此外，中國商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、中國國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。

據悉，中方就美方擬於9月1日對「中國輸美商品」加徵關稅問題進行了嚴正交涉。而雙方也約定在未來兩週內會再次通話。

中美貿易下一輪談判將會於9月在美國舉行，而此前的上海磋商，中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）等官員的會晤時間比原定時間提早約30分鐘結束。

▲中美貿易談判在上海磋商。（圖／路透）



然而美國總統川普（Donald Trump）8月1日在推特上指出，美方相當希望與中方展開積極對話，也對兩國的未來相當看好。不過，川普同時說明，在會談期間，美國9月1日將對3000億美元的中國商品加徵10％關稅，但不包括先前加徵25％關稅的2500億美元商品。

雖然美中貿易戰7月30日在上海展開談判，但雙方沒有取得實質的進展。川普7月31日就說過，美方不急著與北京達成協議，「不管要不要達成協議，都是我說了算。」川普當時說到，「我想，中方願意做出大量讓步，但這不代表我一定要接受。」

▲美國總統川普。（圖／路透社）