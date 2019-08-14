貓美術館把世界名畫全面喵化 貓奴們抽票啦！

活動小組／綜合報導

史上最萌的展覽來了！讓所有貓奴都瘋狂的「貓•美術館–世界名畫•全面喵化」持續在臺北花博公園流行館展出，不是貓奴也被所有喵化的世界名畫給療癒了！貓美術館將貓「亂入」到藝術品中，《拾穗》變成《拾貓草》、《蒙娜麗莎》變成《貓娜莉莎》，可愛滿點的創意展覽，讓所有大朋友小朋友為之瘋狂，現在，趕快下載新聞雲App參加「貓•美術館點我抽入場門票」！

「當變成名畫的貓咪們，遇上變成貓咪的人們」會發生什麼有趣的化學變化呢？親自到「貓•美術館」體驗看就知道了！從日本知名畫家山本修超過500件的藝術創作中，精選出60件東西洋藝術史的喵化原創真跡作品，包含維喵爾《戴珍珠耳環的少女貓》、喵文西《貓那麗莎》等。想從不同視角進入貓的文藝世界，快趁展期結束前來一波「全面喵化的奇幻之旅」吧！趕緊下載新聞雲App參加「貓•美術館點我抽入場門票」吧！

請繼續往下閱讀...

【貓．美術館–CAT ART世界名畫展】

期間：6月21日至9月15日10:00-18:00（17:30最後入場）

地點：台北花博公園流行館（台北市中山區玉門街1號）

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方列表中間「活動」欄位，立馬進入「貓•美術館點我抽入場門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 8月14日至8月18日2359止。

◎得獎獎項： 【貓•美術館】入場門票券2張。〈以手機號碼為準，每人限抽一組〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~