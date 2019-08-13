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兒童搭載機車熟記「四字訣」　金山警赴市場、幼兒園加強宣導

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▲ 兒童搭載機車熟記「四字訣」 金山警赴市場、幼兒園加強宣導。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 金山警分局長陳永昌率領分局同仁赴市場、幼兒園加強宣導。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

日前新北市發生一起嬰幼兒死亡車禍，媽媽用揹巾，將嬰兒背負後騎機車不慎摔車，造成嬰兒彈飛當場身亡。為讓民眾重視機車附載嬰幼童安全問題，金山警分局長陳永昌率領分局同仁，帶著宣導單及大字報等，13日到市場及幼兒園周遭宣導「兒童乘坐機車」的四字口訣「頭、手、綁、穩」，「頭」戴安全帽、「手」緊抱大人、「綁」緊後揹帶及「穩」坐後座，以確保兒童乘車安全。

警方指出，0至6歲的嬰幼兒，因手無法抓緊駕駛，腳無法踩到踏板，易從機車摔落，並不適合搭乘機車。如果將嬰幼兒用揹巾包覆後駕駛，將影響駕駛注意力，嬰幼兒無法受到安全護具保護，發生交通事故容易造成嚴重傷亡。

▲ 兒童搭載機車熟記「四字訣」 金山警赴市場、幼兒園加強宣導。（圖／記者郭世賢翻攝）

另外，6歲以上兒童應避免站在機車前踏板時，容易影響駕駛操作機車，發生突發狀況而摔車，站在前踏板上的受傷機率和程度，遠比後座者高且嚴重，發生車禍幼童，將同時遭受機車及肇事車輛擠壓的風險，此外兒童安全帽應選用合適、合格的安全帽，扣上顎環及繫緊帽帶，以確保乘車安全。

金山警分局長陳永昌提醒家長們，除了「四」字口訣外，兒童乘坐機車安全還有「三不」原則：「不」能站踏板、「不」能加座椅及「不」能用揹巾，家長只要多一分留意，兒童就能多一分保障，保護兒童搭乘機車安全。

▲ 兒童搭載機車熟記「四字訣」 金山警赴市場、幼兒園加強宣導。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：新北金山,幼童,機車

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