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日本街道淨空台灣卻「一整排機車違停」！　網嘆癥結點：多到警察不敢開單

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▲▼南港分局加強告發取締南港車站周邊違停。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲部分網友認為，應該提高執法強度。（示意圖／記者孫于珊翻攝）

記者黃可昀／綜合報導

台灣捷運站附近常常能看見停了一整排的機車，甚至還會有不少違停車輛，一名網友就在PTT表示，「臺灣如果要改善環境，我建議捷運站周邊徒步10分鐘以內範圍，應優先設置徒步無障礙區域」，因為搭乘捷運的族群有很大部分是老年人、推嬰兒車的婦女、拉著行李箱的外國遊客等等，這時騎樓或人行道如果還停滿違停機車，勢必會影響到大眾安全。

▲▼日本街道。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

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▲日本街道比較少見到機車違停現象。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

原PO還貼出日本與台灣街景對比圖，只見台灣隨處都能見到滿滿的機車，甚至違規占據人行道。有網友表示，台灣之所以違停問題嚴重，很有可能是因為機車數量太多，如果要徹底解決此現象，應該要增加機車成本來降低總數量，「我覺得機車要限制發放牌數」、「比如台灣人一個家庭機車可能3-5台，日本就很少騎機車，你當然路上看到違停的少啊」、「沒辦法吧，日本機車少，泰國也是機車到處停。」

▲▼林口警方針對市場周邊違停執行交通大執法。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲還有人提到，日本法規嚴格加上交通完善，因此違停者較少。（示意圖／記者陳豐德翻攝）

但部分網友指出，總量管制實際上很難推行，「總量管制這個想法很好，但是執行起來有難度」、「總量管制跟限制有車位才能買車，但是實務上誰敢推誰先完蛋。」

也有人認為，其實問題是出在法規沒有確實執行，「你沒有提高執法強度，跟提升拖吊的能量，訂再多規則都沒意義」、「2小時舉發一直都在，問題還是回到原點，法規怎麼嚴格，不敢執行或者確實執行都沒用」、「有人扯車位的，我就拿捷運亞東站來講，附近就三個停車場，沒有一個是滿位的，然後咧，人行道停了快100台，這邊還立了大概五塊禁止停車的牌子唷，結果數量太多，警察反而不太敢開單 ，也是好笑。」

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關鍵字：違停,機車,人行道

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