獨／連6天直擊「韓式責任制」...上班日最晚13：10出門　假期南投全日拜7宮廟

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高雄市長韓國瑜遭到民眾爆料，12日高雄桃源區、那瑪夏區才宣布停班課，但他卻直到上午11點43分才從家裡出發跑公開行程，挨批是否是11日前往南投跑選舉行程累了，高雄市政府新聞局長王淺秋拋出「行政首長的工作本來就是責任制，沒有固定的上班時間」，究竟韓國瑜的「市長責任制」是怎麼上班，《ETtoday新聞雲》獨家揭秘。

▲8月6日韓國瑜私人座車上午9點41分開出左營住處，上午10點主持市政會議卻遲到 。（圖／民眾提供）

8月6日星期二，根據高雄市新聞局提供的公開行程，韓國瑜會在10點鐘來到鳳山行政中心主持市政會議，而韓國瑜的私人休旅車是在上午9點41分的時候開出左營住處地下室車道，隨後這部車就左轉來到大中路開上鼎金交流道南下方向，行駛到建國交流道下，然後在上午10點03的時候進入鳳山行政中心地下室，隨後韓國瑜出現在會議室，結論是他遲到了。

▲8月7日韓國瑜私人座車在上午11點14分出現左營住處 ，接著在蓮潭會館接何庭歡上車。（圖／民眾提供）

8月7日星期三，韓國瑜的私人休旅車在上午11點14分出現在左營住處，不過這一次並不是駛出車道，而是進入了地下室，但是經過6分鐘的時間以後就立刻開了出來，在11點28分左右抵達了左營蓮潭會館，當時有一名女子上了車，經比對這名女子就是韓國瑜競選辦公室的發言人何庭歡，不過休旅車駕駛在這個時間懷疑有跟拍的情況，所以還刻意在周邊繞了一下查看，才離開蓮潭會館。

韓國瑜當天排定的第一筆公開行程是在鳳山辦公室舉行「中元節普渡拜拜」，時間是在下午14點30分，而韓國瑜私人休旅車在下午14點左右就已經抵達鳳山辦公室地下室，韓國瑜這一場並沒有遲到，在原定時間參加普渡儀式。

▲8月8日韓國瑜公開行程在下午1點30分，他的私人座車在下午1點10分開出住處車道 。（圖／民眾提供）

8月8日星期四父親節當天，新聞局提供的當天第一個公開行程為下午13點30分的科工館「高雄市莫拉克風災十週年紀念活動」，而韓國瑜的私人休旅車是在下午13點10分開出車道，距離科工館的行程時間只差了20分鐘，休旅車一路從國道十號鼎金交流道轉往國一南下的九如交流道下來，而隨扈以及公務車早就在民族國小圍牆，靠近九如路側等候，韓國瑜換車後就前往科工館參加行程。

8月9日星期五韓國瑜僅有一場公開行程，就是10點鐘出席在高雄展覽館舉辦的加盟展，而這一天韓國瑜的私人休旅車是在上午9點21分開進了左營住處地下室，隨後在7分鐘後，也就是在9點28分左右又開出了地下室，不過這一次並沒有上國道，而是來到了蓮潭會館，就跟前幾天一樣，隨扈以及公務車已經在這裡等待。

▲8月9日韓國瑜上午10點主持加盟展，私人座車9點28分開出住處車道 。（圖／民眾提供）

而10日跟11日這兩天都沒有公開行程，也因為是週末以及週日的關係，所以韓國瑜將會進行選舉行程，在11日的時候前往南投展開拜廟之旅；但是8月12日星期一這天，韓國瑜的市政公開行程是在下午14點視察曹公新圳，而韓國瑜被拍到私人休旅車是在12日上午11點43分才開出了左營住處大樓的地下室，然後轉往蓮潭會館，而同一時間蓮潭會館的停車場旁邊有兩部黑色休旅車以及4名穿著藍色襯衫的人員在等待，而韓國瑜在11點52分左右走下私人休旅車改搭公務車

記者分別在12日以及13日韓國瑜在視察曹公新圳以及田寮區崇德橋的時候，都有詢問過韓國瑜在12日當天上午，在家裡頭究竟在做什麼？不過都沒有獲得他本人回應。而根據五天的上班時間觀察下來，韓國瑜經常性在當日第一個公開行程前半個小時到1個小時左右，才會匆匆離開左營住處，同時也會跟隨扈相約在路程當中的某一點來換搭公務車再一同跑公開行程。

爆料民眾質疑，韓國瑜在上班日的第一個公開行程之前並沒有前往鳳山行政中心來辦公，而都是在家裡，至於在做些什麼，有必要給高雄市民們一個說明。

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▲韓國瑜8月12日接近中午才離開左營住處，來到蓮潭會館換車 。（圖／民眾提供）