夫「一天3瓶」米酒狂喝10年！酒精中毒成醫院常客　她扛經濟重擔崩潰訴離

▲莊男長年酗酒，家庭經濟重擔全落在妻子身上，她崩潰訴請離婚，法官判准。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者陳韻如／新北報導

一名莊姓男子與妻子結婚超過30年，2人育有3名子女，但莊男因長期無業，近10年來養成酗酒習慣，每天至少要喝2、3瓶米酒，因此酒精中毒，經常進出醫院，導致家中經濟重擔全落在莊妻身上。莊妻長年累積的生活壓力，讓他精神受到極大痛苦，最後受不了提出離婚，而新北地院也判准。

莊妻在庭上指控，莊男10幾年來每天從早喝到晚，一天要喝2、3瓶米酒，甚至有時候還會喝高粱，早已酒精中毒。2017年間，莊男因身體出狀況，前後進出醫院超過7次，但他出院後，卻難忍酒癮，仍舊持續喝酒，導致全家人的經濟重擔全落在莊妻一人身上。

莊妻還提到，自己為了要照顧莊男，都無法正常工作，導致她承受了極大的精神壓力，還得去看精神科醫師，且莊男長年沒有收入，家庭經濟全靠莊男過去的存款，及她微薄的收入，讓她已身心俱疲，決定提出離婚。

面對妻子指控，莊男則辯稱，他從33歲開始做鷹架，一直到2、3年前才沒做，後來改賣韭菜子，並不向妻子所說完全沒工作，且他是因為半夜睡不著才喝酒，也未曾對妻子家暴，而家庭生活費的部分，是由大家一起分擔輪流支付，也是從他的存款簿扣款等，拒絕離婚。

然而，莊男女兒也出面作證，就讀國高中時，爸爸不知道為何沒有再繼續鷹架工作，且整天待在家看電視、喝酒，每當她回家，就會聞到爸爸身上濃濃酒味，且這種情況應該持續有10年之久。

新北地院審理後，認為莊男與妻子夫妻間互信、互諒、互愛的基礎蕩然無存，也沒有夫妻間恩愛的情義可言，且2人的婚姻已產生破綻，未來也難以維持，因此判准離婚。全案可上訴。

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