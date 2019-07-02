酗酒10年「每天一瓶」！78歲男長出「巫婆鼻」嚇壞...插管2年狂喘氣

▲張男的鼻子近年來瘋狂長大。（圖／翻攝看看新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

江蘇省揚州市一名78歲的張姓男子酗酒10年，幾乎每天一瓶，不過近幾年他卻察覺自己的鼻子不斷在長大，面容變得像巫婆一樣，讓他嚇得趕緊到醫院檢查。事後，醫生表示，張男患有酒糟鼻併發症，目前已幫他動過手術，還在恢復當中。

綜合陸媒報導，張男一開始只是鼻樑上有點紅，可是最近這4、5年卻長瘋狂長大，讓他驚覺大事不妙，便趕緊到醫院求助。他表示，自己非常喜歡喝酒，而且患有酒糟鼻已40多年，但以前都不當一回事，還是照樣一天喝一瓶，直到最近吃飯吃不好，甚至還不斷喘氣。

▲張男的鼻子大到跟巫婆一樣。

事後，醫生得知，張男不僅酗酒酗得兇，而且還有喘氣、窒息等呼吸疾病，因此插管插了2年多，讓酒糟鼻併發症越來越嚴重。他表示，張男的鼻子經過酒的刺激後長出了紅色的點，接著油脂漸漸增多，皮贅也隨之長出，形成典型的酒糟鼻，若再不停止酗酒，後過不堪設想。

▲張男目前已動過手術，鼻子還在恢復當中。

據了解，醫生目前已將張男鼻子上多餘的肉去掉，並且試圖讓其保持正常的形狀，防止術後形成鼻部的塌陷和外形的改變，同時他也提醒，酒糟鼻的治療越早效果越好，患者一定要控製菸酒，平時更要避免日光曝曬。張男則嚇到直呼，一定要改掉這習慣，決定不再喝酒。

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