嬰屍裝垃圾袋丟北市鬧區今驗屍　未婚媽媽現身未發一語

▲檢警13日下午對大安區仁愛路遭丟棄男嬰屍體進行驗屍釐清死因。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

台北市大安區仁愛醫院旁巷弄內，8日凌晨約2時，有人發現垃圾袋中竟裝著一具身驅蜷縮地嬰屍，警方獲報後，趕抵現場拉起封鎖線採證調查，並將冰冷發黑的嬰屍交由檢警相驗，得知是名剛出生數天的男嬰，死亡時間約一天，至於死因為何，檢警將男嬰屍體送往北市二殯冰存，並於13日下午2時30分交由法醫解剖釐清死因。

當天警方獲報後進行調查，發現死亡男嬰生母是名年約30多歲的台灣未婚媽媽，一人住在北部，將男嬰裝進桃紅色的新北市環保垃圾袋準備丟棄，徒步經過仁愛醫院旁巷弄時，剛好看到酒吧後門有垃圾堆，就隨手丟棄在那兒。9日凌晨0時許，警方找到涉嫌丟棄嬰屍的生母到案說明，今天她也現身二殯，對於媒體詢問不發一語。

警方指出，若是活胎，要再了解生母殺嬰是積極行為亦或消極行為，倘若積極主動殺害，將觸犯刑法第274條「母於生產時或甫生產後，殺其子女者」，處6月以上5年以下徒刑；倘若以消極地不養不餵等方式導致嬰兒死，將觸犯刑法第294條《遺棄致死罪》，處無期徒刑或7年以上徒刑。但若是死胎，生母則無罪。目前檢察官與法醫、轄區警員已進入遺體相驗解剖中心進行驗屍程序。

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