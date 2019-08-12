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C-130「大力神」翼關節有裂縫　美軍123架運輸機暫停飛

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記者吳宛霖／綜合報導

美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command，AMC）表示，C-130「大力神」（Hercules）渦輪螺旋槳運輸機有「異常裂縫」（atypical crack），但不影響海外緊急行動，儘管可能是個案，但這個問題有機會導致機翼從機身脫落，因此決定暫時停飛123架C-130進行縝密檢查。

根據防衛新聞（Defense News）報導，洛克希德公司（Lockheed Corporation）的C-130運輸機雖已服役超過50年，仍是前線緊急運輸的主力飛機，但近日美空軍維修人員發現，C-130右側機翼與機身連接處被稱作「虹式接頭」的部件有裂縫，空中機動司令部（Air Mobility Command，AMC）負責人瑪麗安娜‧米勒將軍（Maryanne Miller）表示，將陸續為C-130做總體檢，在檢查過程中，共有123架C-130H和C-130J飛機將暫時停飛，不過停飛規模不至於影響到突發的海外緊急行動。

AMC的發言人喬納森西蒙斯中校（Jonathan Simmons）表示，在發現單架C-130發生中下翼關節裂縫後，決定先暫時停飛，並進行飛行力學評論，若致之不理，機翼可能會從飛機上脫落，所以空軍決定大規模檢修C-130機隊。

▲美國空軍表示，C-130出現「非典型裂縫」，須暫時停止服役。（圖／翻攝自新浪）

▲美國空軍表示，C-130出現「非典型裂縫」，須暫時停止服役。（圖／翻攝自新浪）

停飛的123架C-130是飛行時數較高且沒有配備「延壽中心翼箱」（extended service life center wing box）的舊型飛機，平均飛行時間超過1萬5千小時。AMC表示，目前為止已有8架C-130完成檢查，並可重回飛行線，但123架是頗大的量，每次檢查需要花到8小時，因此全部檢修完畢約需要1到2個月。

C-130在1954年首飛，配備4個渦輪螺旋槳發動機，可在未整備跑道上起降，最初用來輸送武裝力量、醫療救援和貨物轉運，之後用在空中打擊、搜索救援、氣象觀測、空中加油及空中救火等。目前有40多個型號在60多個國家服役，衍生型有許多種，最普遍的是C-130H，之後洛克希德1996年推出加長型C-130J，運量多20％，此外，再加長型的C-130J -30擁有更大的貨箱空間與最大容許籌載重量。

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關鍵字：C-130,Hercules,洛克希德,Lockheed Corporation,Maryanne Miller,Jonathan Simmons,北美要聞,國際軍武

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