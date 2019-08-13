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幹話神棍揭「白骨精附身最大秘密」！鬼扯淨身唯一方法　6度染指女信徒

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圖、文／鏡週刊

電視劇《我們與惡的距離》轟動全台，劇中主角應思聰因思覺失調症的無差別殺人事件，引起社會廣泛討論。未料，台北一家神壇的壇主，竟利用女信徒小美（化名）患有相同精神疾病及迷信宗教，胡謅對方被白骨精附身，需陰陽調和。

▲台北慈靈堂壇主黃曜坤謊稱罹患思覺失調症的女信徒身上有劍，且被白骨精附身，藉機6度性侵害得逞。（圖／鏡週刊提供，下同）

這名壇主竟謊稱要以玉皇大帝護身陽具插入小美體內，才能趕走陰氣、洗淨身體，南北2地性侵得逞多達6次，最扯的是，該名神棍的老婆還反咬小美涉及妨害家庭，並索賠100萬元，法官審理拆穿神棍謊言，重判他2次犯行分別18年及9年。

本刊調查，台北市慈靈堂壇主黃曜坤，自稱降龍尊者，誆騙女信徒小美遭白骨精附身，須透過陰陽調和術洗淨陰氣，才能治癒其所罹患的慢性思覺失調症（原名精神分裂症）等身心疾病。

黃曜坤在台北開設慈靈堂，供奉金母娘娘，原本應勸人向善，卻在南北2地誘騙女信徒上床，遭重判18年及9年。

黃某還趁小美在屏東調養身體之際，專程南下誘騙與他做愛，讓小美誤認性行為是為了治療身體或化解惡運的宗教儀式。家人驚覺小美遭性侵提告，法官審理後，認為黃的供詞前後矛盾，且小美證稱曾向黃提到罹患思覺失調症，黃卻說她是卡到陰。

此外，醫院鑑定報告也認為，小美罹患思覺失調症，對於事物認知能力不足，無法辯證事件真偽，誤信黃具有請示神明、特殊體質、改運神力及陰陽調和術為真，才會接受雙修讓身體變好。

黃曜坤將女信徒載到洛陽停車場，以陰陽調和術及玉皇大帝護身之說誘騙性侵。

為此，法官認定小美自承聽到神仙跟她說話，精神狀態不佳，黃卻利用她篤信鬼神已達迷信程度，以協助她抵擋神魔等無形力量等話術，讓她持續陷於深信神鬼之說再次性侵得逞，犯行惡劣，高雄高分院審理後，近日依加重強制性交罪判黃某9年有期徒刑。在此之前，北檢也依強制性交罪將他起訴，經最高法院認定共涉及5個性侵罪，重判他18年定讞。

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