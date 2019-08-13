　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港機場已重開、重新編配班機！網號召今下午1點再次集會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港機場12日下午被示威者佔領。（圖／路透）

▲香港機場12日下午被示威者佔領。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

香港機場從12日下午開始被佔領，造成機場癱瘓，午後所有航班取消。香港機管局今晨表示，早上6點開始已經實施重新編配，陸續回復航班升降。目前機場已經重開，但仍有多個航班受到影響，機管局提醒，旅客出發前務必先上網查詢班機狀態。

集會人士在今凌晨1點後陸續離去，到了早上4點半，大約只剩下100人留守，集會人士也開始整理接機大廳的印刷宣傳品，地勤人員在5點左右就位，有旅客已香港航空經排隊辦理登機手續。香港航空有兩班分別飛往泰國曼谷及飛往日本東京成田機場的航班，原先時間皆為凌晨2點，皆延後到今晨6點55分出發，

不過，目前仍有120個航班是取消狀態，多為國泰及港龍航班。機管局則在網站上提醒，「旅客在出發前往機場前，請透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況，亦留意航空公司有關航班的最新消息，並在確認航班後才出發前往機場。」

▲▼香港機場12日下午被示威者佔領。（圖／路透）

同時，網友也在網路上號召，今天下午1點繼續到機場「齊齊再接機」，更聲稱今後每天同一時間都會「繼續和你飛」，宣傳標語寫道「不衝擊、不破壞、不入禁區」，並促請政府立即回應五大訴求。香港11間大專院校學生會12日也發表聯合聲明，呼籲市民即日起無限期「三罷」（罷課、罷工、罷市），直到港府出面回應「五大訴求」及濫權濫暴的警員受到法律制裁為止。

811衝突之後，12日下午有上萬人到機場示威，癱瘓繁忙的香港機場，機管局下午宣布取消所有航班，至少230航班受影響。香港東區醫院在12日下午1點也有超過百位穿著制服的醫護人員現身，許多人戴上黑色口罩、在右眼貼上紗布，抗議香港警察疑似使用布袋彈，射瞎女示威者的眼睛，手上還拿著「香港警察企圖謀殺香港市民」標語。

ET快訊
網灌爆臉書「韓國瑜醒了」！8點召開防災會：目前退水速度非常快
快訊／豪大雨猛襲南台灣！屏東縣春日鄉今停班停課
香港機場重開恢復起降　今日「航班異動」台港仍35班取消

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

保障內地香港間旅客　陸民航局：提升大灣區機場群中轉力

人幣中間價連九貶報7.0326　市場估「仍有貶值壓力」

香港機場已重開、重新編配班機！網號召今下午1點再次集會

科創版＋上海臨港自貿區　貿易戰下半場的中國對策

走進神農架／藍色臉龐配上朝天鼻　孫悟空原型原來是牠

持續癱瘓香港機場！港網友發起13日「齊齊再接機」　連4天堵港鐵

影／曾侮辱港警！港議員去澳門「一日遊」被拒入境：企圖做危害安全的活動

社福界批評「警方暴力拘捕」　百名黑衣人包圍灣仔警察總部

女子右臉中彈射爆眼球　香港記者：她身份是急救員！

女示威者眼球被警射爆？前港警：除非子彈會轉彎...且臉部也無燒傷

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

「警察還眼」集會黑衣人坐滿大廳　香港機場12日航班全部取消！

漢操好！鬆獅犬術後食慾恢復　阿公緊抱輕拍「圓肚」：呷霸內

周震南幫唱《明日》女選手Veegee　強大氣場...孫燕姿聽完傻住：太棒了！

蔡依林確定要辦演唱會了！　和阿信合體計畫..「已對時間表」

暖男哥哥委屈爆哭：想出去玩！　放手妹妹獨自爬繩索「希望她能變強」

保障內地香港間旅客　陸民航局：提升大灣區機場群中轉力

人幣中間價連九貶報7.0326　市場估「仍有貶值壓力」

香港機場已重開、重新編配班機！網號召今下午1點再次集會

科創版＋上海臨港自貿區　貿易戰下半場的中國對策

走進神農架／藍色臉龐配上朝天鼻　孫悟空原型原來是牠

持續癱瘓香港機場！港網友發起13日「齊齊再接機」　連4天堵港鐵

影／曾侮辱港警！港議員去澳門「一日遊」被拒入境：企圖做危害安全的活動

社福界批評「警方暴力拘捕」　百名黑衣人包圍灣仔警察總部

女子右臉中彈射爆眼球　香港記者：她身份是急救員！

女示威者眼球被警射爆？前港警：除非子彈會轉彎...且臉部也無燒傷

保障內地香港間旅客　陸民航局：提升大灣區機場群中轉力

快訊／統促黨「陸資介入案」！張安樂父子等6人遭依《政治獻金法》起訴

天母「洋蔥」7道菜創台灣排隊店始祖　千萬月收讓5兄弟鬧翻　

快訊／豪大雨猛襲南台灣成災！屏東縣春日鄉今停班停課

陳宏昌批黨開鍘如「紅衛兵」　洪秀柱：若不懲處紀律就沒了

45隻鴨鴨上班潮花103秒過馬路　雙向駕駛全停讓路「沒人按喇叭」

富少飆小牛釀2死3傷　自強隧道9月起實施區間測速及科技執法

大雷雨夜襲「韓國瑜醒了」！8點召開防災會：目前退水速度非常快

人幣中間價連九貶報7.0326　市場估「仍有貶值壓力」

台南市豪大雨宣布停班停課　黃偉哲：全盤考量市民安全

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

大陸熱門新聞

大叔吃魚肉嘴劇痛...伸手拔出..

颱風天搶修電路…檢修員「被強制..

女大生找工作離奇失蹤...12..

持續癱瘓香港機場！港網友發起1..

女子右眼中彈　港記者：她是急救..

香港女右眼破裂恐失明　央視：黑..

影／孕婦洗澡觸電...丈夫「赤..

港女眼球被警射爆？前港警：除非..

影／港議員去澳門被拒入境：企圖..

香港機場今日航班全部取消！

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警..

少女被射爆眼球「恐永久失明」　..

影／警告香港？大規模「武警車隊..

17歲網紅爆劈腿乾爹們！不雅照..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

快訊／台南大淹水　黃偉哲宣布：今停班停課

爆韓國瑜漆黑真相！楊秋興：還有未爆彈

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

即／南嘉大雷雨夜襲！9縣市大雨警戒

高雄豪雨夜襲　網友到韓國瑜臉書留言

即／20.47億威力彩　頭獎一注獨得

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

陸軍2自殺7天3死！國防部下令了

快訊／大雷雨夜襲中南部！台南雨量破237毫米

西南季風進台灣！中南部10天豪雨

被攻擊長相、歌聲普通！滴妹崩潰「開始吞安眠藥」

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！

即／「台南大灣游泳」網灌爆求放假　黃偉哲回應了

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

連千毅嗆吳宗憲「道歉沒誠意」3度下戰帖

更多

最夯影音

更多

不怕沒朋友！柴柴去公園沒人陪-「自丟自撿」跑10趟...網：有狗邊緣

蛇版ASMR！幫14KG黃森蚺脫皮 主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

811衝突「少女遭射瞎」引發眾怒！ 扮示威者？港警認：喬裝不同人物

暖兒送警察爹88節愛心便當驚喜 爸拒收質問「是炸彈嗎」結局笑歪

天然呆選手「超強彈舌」飆約德爾唱法　楊冪、沈騰笑翻...搶按黃金按鈕！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面