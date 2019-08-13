香港機場已重開、重新編配班機！網號召今下午1點再次集會

▲香港機場12日下午被示威者佔領。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

香港機場從12日下午開始被佔領，造成機場癱瘓，午後所有航班取消。香港機管局今晨表示，早上6點開始已經實施重新編配，陸續回復航班升降。目前機場已經重開，但仍有多個航班受到影響，機管局提醒，旅客出發前務必先上網查詢班機狀態。

集會人士在今凌晨1點後陸續離去，到了早上4點半，大約只剩下100人留守，集會人士也開始整理接機大廳的印刷宣傳品，地勤人員在5點左右就位，有旅客已香港航空經排隊辦理登機手續。香港航空有兩班分別飛往泰國曼谷及飛往日本東京成田機場的航班，原先時間皆為凌晨2點，皆延後到今晨6點55分出發，



不過，目前仍有120個航班是取消狀態，多為國泰及港龍航班。機管局則在網站上提醒，「旅客在出發前往機場前，請透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況，亦留意航空公司有關航班的最新消息，並在確認航班後才出發前往機場。」





同時，網友也在網路上號召，今天下午1點繼續到機場「齊齊再接機」，更聲稱今後每天同一時間都會「繼續和你飛」，宣傳標語寫道「不衝擊、不破壞、不入禁區」，並促請政府立即回應五大訴求。香港11間大專院校學生會12日也發表聯合聲明，呼籲市民即日起無限期「三罷」（罷課、罷工、罷市），直到港府出面回應「五大訴求」及濫權濫暴的警員受到法律制裁為止。

811衝突之後，12日下午有上萬人到機場示威，癱瘓繁忙的香港機場，機管局下午宣布取消所有航班，至少230航班受影響。香港東區醫院在12日下午1點也有超過百位穿著制服的醫護人員現身，許多人戴上黑色口罩、在右眼貼上紗布，抗議香港警察疑似使用布袋彈，射瞎女示威者的眼睛，手上還拿著「香港警察企圖謀殺香港市民」標語。