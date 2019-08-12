批國民黨被韓國瑜毀了　柯文哲：能力可以訓練，品德很難

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者陳家祥、季相儒攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲12日接受專訪，談及國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，批評他真的改變國民黨，「你看國民黨被他整多慘」，還稱能力可以訓練，品德很難。

柯文哲酸說，「韓國瑜真的改變國民黨，你看國民黨被他整多慘」，國民黨舊權貴系統毀了，現在這個局面國民黨主席吳敦義要負最大責任，當時用朱立倫順順地打就不會這樣，其實真正是自己想當，一下拉韓國瑜，一下拉郭台銘，「玩過頭」，國民黨本來會贏的棋，不必用什麼怪棋，朱立倫就贏了。

若韓國瑜變中華民國總統，柯文哲表示，他很憂心，政治有政治上的現實，「你跟旺中的關係這樣不行，人家就問號問號問號，旺中一開始也是支持我的，為什麼不支持，因為我不是那麼聽話，你也不能跟我說，我要講這個」。

談到對於韓國瑜的憂心的地方，柯文哲直言，「能力可以後天訓練，品德很難」，需要能夠保持自己清醒的頭腦去處理中國問題，這很難，上海他也去過三次，但作為台灣最高領導人，「心中的那把尺，只有自己知道」。

對於潛在的總統候選人，柯文哲鬆口，「在目前的階段，你問我我還是挑郭台銘」，小英兩岸關係怎麼搞下去，已經快沒棋了，不希望跟中國對槓，但是不希望台灣賣給中國，郭台銘該釐清要釐清，「該捨要捨」。