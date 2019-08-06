執行署台南分署法拍會　為國庫進帳33萬餘元

▲台南地檢署與行政執行署台南分署舉辦聯合拍賣活動，8月6日下午在台南分署中庭廣場登場，由錢鴻明檢察官主持拍賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署與行政執行署台南分署舉辦聯合拍賣活動，8月6日下午3時在台南分署中庭廣場登場，由錢鴻明檢察官主持拍賣2017年份Mini Cooper，錢檢察官化身為叫賣哥，以幽默風趣的方式，詳細說明拍賣條件、車況與市場行情，果然最後以22萬5000元順利拍出，另外二支iphone7 plus分別以5000元、4000元拍出。

台南分署今日法拍會的焦點之一為拍賣前總教練徐生明簽名球，因相當具有收藏價值，在激烈減價後以1600元拍出，另外在變賣棒壘球用品的攤位上，由於價格相當優惠，引起民眾爭相搶購，合計棒壘球用品拍變賣金額為5萬5135元，將用於清償義務人所欠案款。

台南分署分署長林弘政表示，感謝台南鄉親自2016年起即相當支持台南分署法拍活動，另外台南分署在8月13日將辦理法拍教學活動，希望台南鄉親有興趣的話，可多多報名參加。

台南地檢署檢察長林錦村表示，去年與台南分署聯合法拍會後，許多台南鄉親買到「物美」、「質優」的物件，很多的鄉親一直詢問何時會再舉辦法拍會，所以利用今天再次舉辦府城兩署聯合法拍會，今天台南地檢署有1台歐洲進口名車及2支iphone手機，拍賣所得價金，將沒入國庫，使得犯罪行為人不能保有犯罪所得，進而降低犯罪的誘因，希望今天參與拍賣活動的鄉親都能心享事成，最後希望台南鄉親於明年初總統大選時，能不賣票、不買票，踴躍檢舉賄選，賺獎金。

台南分署表示，今天適逢雙月份的聯合拍賣日，法拍會除有動產拍賣活動外，同時有琳瑯滿目的查封物品設攤變賣，提供民眾到場撿便宜的機會。攤位物品，除生活用品外，更有由義務人設攤的傳統小吃，現場香味四溢。為與移送機關聯合業務宣傳，此次有邀請南區國稅局台南分局、台南市財政稅務局、社會局等機關設攤宣傳，為關懷弱勢民眾，亦有邀請展翼烘焙坊等公益團體設攤義賣，法拍會現場宛如園遊會般熱鬧。

另外，在今日法拍會現場，台南分署同時舉辦「一元起標物票選活動」，並提供民眾票選，參加投票的民眾，當場抽出3位幸運民眾贈送精美的紀念品1份。