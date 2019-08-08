建商住豪宅「拒繳98萬稅」…爽開名車到行政執行署說明！遭裁定管收

▲建設公司黃姓負責人住豪宅開名車，卻拒繳稅款等98萬元被台南地院裁定管收。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

位於台南市北區一家營造公司欠繳營業稅、營所稅、牌照稅、健保費、勞工退休金、勞保費用及汽車燃料使用費等83件等共98萬元拒繳，經移送行政執行署台南分署強制執行拒繳，經向台南地院聲請將黃姓負責人管收獲准。

行政執行署台南分署調查發現，該營造公司黃姓負責人（男、49歲）另於安南區登記設立瀝青公司、實業公司等3家公司，均由黃男負責經營，黃男因建設公司信用不佳，利用瀝青公司名義開立發票給廠商，並挪用建設公司銀行存款142萬元匯入瀝青公司帳戶，用以給付該公司之支票款。

此外，建設公司2017年度之營業收入淨利高達1053萬元、2017至2017年間自銀行存款帳戶提領2600餘萬元，均未用來繳納欠款；黃男並曾多次出境大陸西安及柬埔寨洽談瀝青藥劑生意。

台南分署於2019年5月間派員至黃姓負責人住所現場查訪，發現住宅外觀豪華，屋內家具裝潢極盡豪奢能事，並有傭人負責整理打掃，車庫內停放賓士（BENZ）及保時捷（PORSCHE）等名車。黃姓負責人於8月7日駕駛LEXUS LS460名車到台南分署說明，經行政執行官訊問後，依調查所得事證並審酌黃姓負責人住豪宅、開名車卻拒繳欠款之行為，認為符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，將黃姓負責人移送台南地方法院聲請管收，法官於晚上7時30分裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。