大家來搶好康！　執行署台南分署舉辦一元起標物票選活動

▲行政執行署台南分署，特別舉辦「一元起標物票選活動」，讓大家有機會以一元將iphone手機等帶回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署，8月13日將舉辦法拍研習營活動，這次法拍研習營活動於7月22日上午10時開放報名，當日下午即報名額滿，為稍稍彌補來不及報名民眾，台南分署特別再舉辦「一元起標物票選活動」，讓大家有機會以一元將iphone手機等帶回家。

台南分署特別推出iphone手機、名牌太陽眼鏡由民眾票選，得票數最高者，將於法拍研習營當日下午3時公開拍賣一元起標，讓民眾可以觀摩拍賣程序之進行，並有機會以一塊錢將iphone手機或名牌太陽眼鏡帶回家，歡迎民眾8月6日下午到聯合拍賣會現場投票，或透過台南分署臉書進行投票，投票時間到8月6日下午5時截止！

台南分署表示，開辦法拍研習營的目的在於讓民眾了解拍賣程序，提高民眾購買信心及意願，進而提高出價，創造民眾買到高興、債權人債權獲得滿足及保障義務人財產權益三贏。

台南分署提醒，本次特別舉辦的「一元起標物票選活動」，民眾票選出的物件，將於8月13日下午3時在二樓拍賣室公開拍賣，可參加競買的應買人，除報名參加研習營活動的民眾外，也開放給所有有興趣的民眾一同競標，價高者得，歡迎民眾一起到台南分署撿便宜。