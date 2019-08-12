橡膠子彈真正威力曝光！　醫學研究：若擊穿眼窩入腦「可致命」

▲8月11日警民衝突中，香港警察朝示威者發射催淚彈等武器。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

香港警方11日晚間於尖沙咀等地發射催淚彈、布袋彈和橡膠彈等鎮暴武器驅散示威者，其中一名黑衣女子遭擊中右眼，頓時血流如注送醫急救，據悉可能有失明危險，引發關注。事實上，過去醫學研究曾指出，橡膠子彈有可能射穿眼窩進入腦部，導致傷者死亡；此外，近日在委內瑞拉也有一名16歲少年遭橡膠霰彈擊中臉部，16顆橡膠球造成他雙眼失明。

香港多處地區11日再度爆發警民衝突，警方多次發射催淚彈驅散示威者，隨後有一名女性示威者被目擊中彈倒地，右眼球破裂，外傳她是被警方發射的「布袋彈」擊傷。不過，香港警務處助理處長麥展豪12日在記者會上表示，有注意到該女子受傷的消息，但警方查看包括直播片段等相關畫面，未能確定該女子的受傷原因。

香港議員鄺俊宇12日凌晨於臉書上透露，該名女性傷者情況嚴重，需接受緊急手術。另有一名自稱是中彈女子妹妹的網友發文說，姐姐被警察在8至10米左右的距離開槍，目前右眼全紫，腫到雞蛋那麼大，右眼眼頭至眼袋有很長的傷口，醫生告知姐姐傷勢嚴重，中彈附近鼻骨、眉骨都碎了，雖然做了緊急手術，但「毀容就一定」。

目前還不清楚該女子的受傷原因，或是她當天被何種拋射物擊中右眼，但有媒體拍到疑似傷者配戴的頭盔和護目鏡，疑是被布袋彈射傷。

▼女子疑似遭彈丸擊中右眼，傷勢嚴重。（圖／路透）



布袋彈和橡膠子彈都是各國常用的鎮暴武器，其中布袋彈又稱為豆袋彈，造型如一般霰彈，內裝有用布包裹的多粒小鉛珠。布袋彈射出後，裝有鉛珠的布袋會以較大面積撞擊在人體，造成重擊效果，一般而言較不容易致命，但容易造成鈍器傷，且近距離下仍有可能導致內出血、致盲等嚴重傷勢。

橡膠彈則有2種主要型式，1種名為「橡膠鹿彈」（rubber buckshot），為霰彈的一種類型，但內部金屬彈丸被替換成橡膠材質，降低其穿透力。CNN報導，委內瑞拉民眾不滿天然氣短缺，今年7月2日爆發示威遊行。一名16歲少年查孔（Rufo Chacon）遭警方發射的鎮暴彈擊中臉部失明，用的就是橡膠鹿彈。

醫師指出，查孔的臉部一共被52枚橡膠球擊中，其中16枚擊中其眼球，導致雙眼失明。委內瑞拉當局隨後宣布，2名警員被控「殺人未遂」（attempted murder）和不當使用武器等罪名，正等候法院判決。

▼遭橡膠霰彈擊中臉部的委內瑞拉少年查孔，不幸雙眼失明。（圖／翻攝自推特／Galac）



另1種橡膠子彈，則是由橡膠包覆金屬的單枚彈丸型式，最早是英國軍隊於1970年代用於北愛爾蘭衝突中。這種橡膠子彈原本為尖頭，隨後為了安全因素而改為平頭型。

根據2003年發表在《自然》期刊的一份文獻，以色列耶路撒冷聖約翰眼科醫院於2001年9至12月收治42名眼部因橡膠彈而受傷的患者，其中54％傷者有眼瞼或皮膚撕裂商；40％眼球前房積血；33％眼眶骨折；26％視網膜受損：21％傷者眼眶或附近位置有彈丸遺留。此外，有53％的傷者視力降低至不到0.1。

▼港警多次發射催淚彈驅散示威者。（圖／達志影像／美聯社）



另據一篇於2002年發表在《刺胳針》醫學期刊的研究論文，以色列醫師觀察2000年10月份以色列示威衝突中的傷者情況發現，不同種類的橡膠子彈對人體造成的傷害也不同，傷者通常為四肢受傷，但也常見頭部、頸部、臉部和胸部傷勢。研究指出，通常橡膠彈擊中腿部造成的傷害最輕，但如果被擊中臉部，通常會留下永久性傷害。

研究指出，在152名遭橡膠子彈擊中的傷患中，超過半數都只受輕傷，但仍有35％傷者受中等程度傷害，另有19％傷者重傷，其中有3人失明、1人罹患精神疾病，還有2人因橡膠彈擊穿眼窩進入腦部而死亡，另有1人死於手術後併發症。

▼示威者12日聚集在香港機場發起「警察還眼」集會，聲援受傷少女。（圖／路透社）

