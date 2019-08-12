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商業周刊／小酌尋樂　飲一刻微醺乾一杯日常

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圖／商業周刊提供

▲距離入口處最遠的位置是上座，但若遇到長桌，左右3個位子的6人座時，遠離入口的中間座位為上座。（圖／商業周刊／攝影高大鈞）

文字／蘇曉音　攝影／高大鈞

從日劇成功搶灘台灣的日式居酒屋，最初只是男性職員下班後的紓壓場所，為吸引更多客群，在品項上調整；其中Highball（威士忌蘇打）、沙瓦等低酒精氣泡調酒出現，開始受到女性青睞，和啤酒同為夏日居酒屋暢銷酒款。

日本居酒屋、燒烤店，或是便利商店，經常都能見到啤酒（ビ—ル）、Highball（ハイボ—ル，威士忌蘇打）與沙瓦（サワ—）這三種飲料，它們的共通性就是酒精濃度較低、帶有清爽的氣泡感；後兩者屬調酒，通常會加入酸甜的柑橘水果，是不嗜酒精朋友的最愛，在氣溫飆升的夏天，是許多日本人小酌首選，在下班後的居酒屋裡，更是暢銷酒款。

就字面的意義來看，「居酒」二字有「停下來喝酒」的意思，一般來說，主要提供啤酒（特指新鮮的生啤酒）、燒酎和清酒。但在炎熱的夏天，啤酒、Highball與沙瓦等低酒精的飲品更受歡迎，而且是無論男女都愛的選擇。日本野菜sommelier協會蔬菜與美容顧問小野慶子就表示，夏天下班後到居酒屋聚會，女性朋友通常會點Highball與沙瓦，至於啤酒，則是因為日本的不成文規定，入席後第一杯酒一定是啤酒，接著才會開始點菜。

請繼續往下閱讀...

和台灣精釀啤酒盛行的狀況不同，日本人最愛的是新鮮生啤酒，不只是要冰冰的喝，他們也很重視泡沫，因為他們認為適量的泡沫會使啤酒更美味，視覺上也會讓人覺得好喝，是影響啤酒美味的關鍵之一；甚至有大公司投入大量資源研究啤酒泡沫，還研發出在家自己打泡沫的機器。日本三得利經營企劃部長關學告訴我：「泡沫就像幫啤酒蓋上一層蓋子，可防止啤酒因接觸空氣損失風味、也防止碳酸變弱，這就是美味的關鍵。」

日本泡沫經濟破滅後，各大企業面臨嚴峻挑戰，為了開源節流，針對交際費祭出嚴格管理。下班後活動因此受限，飯後續攤情況不再，初入公司的新人沒有應酬壓力，也鮮少接觸酒，使得酒類市場大幅縮減。為了因應這情況，各大酒廠紛紛推出新形態品項，於是Highball與沙瓦再度問世。

什麼是Highball呢？簡單來說，就是威士忌加蘇打水做成的調酒，有些會加點檸檬汁添風味，在日本已有1百多年歷史，但在近十年才翻紅，成為許多大學生或上班族最愛。

西元2000年以後，酒精濃度高的酒款在市場表現低迷，才讓Highball有機會重出江湖。主打低熱量、低酒精、便宜、好搭餐、流行時尚；還請來多位人氣女演員代言，賦予新形象，定價策略也比居酒屋裡常喝的啤酒低，翻轉過去常被當成歐吉桑才喝的酒精飲料印象，廣受年輕人喜愛，一躍成為居酒屋暢銷款。

而沙瓦，就是蒸餾酒、蘇打水與果汁的雞尾酒，這個字源自日文（サワ—），就是英文sour的意思，原指酸味，後來衍生為以蒸餾酒、柑橘類果汁、糖漿等調成的雞尾酒。相較同屬氣泡調酒的Highball，酒精濃度只有百分之3左右，甜度、水果味都更多，帶動年輕人與女性的飲酒樂趣，除了柑橘類外，陸續研發如紅茶、水蜜桃、哈密瓜等口味，選擇相當多。

※精彩全文，詳見《商業周刊》1655期。本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：商業周刊,alive,小酌,飲酒,居酒屋

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