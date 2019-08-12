國中女依賴導師...反遭摸胸猥褻、引誘性侵！6年後想起「哭到發抖」提告

▲國中少女遭老師性侵。（圖／123RF）

記者錢玉紘／綜合報導



新北市一名李姓男子原為一所國中的導師，並特別照顧一位寄宿就讀的女同學，隨後利用女同學的信賴，引誘到家中，性侵得逞。幾年後，女同學終於勇敢說出這段過往，並且討回公道，一審基隆地院依對未滿16歲少女猥褻、妨害性自主等罪，判李男2年6月徒刑，高等法院日前維持原判決，可上訴。

事件發生在2008年間，當時少女年僅12歲，父母送她到寄宿學校就讀，李男則是她的導師。李姓老師見少女離開家鄉來讀書，怕其因想家而不適應學校生活，特別多加關照。兩人感情也見超越一般師生，少女對老師產生依賴與信任。

但是，李男利用少女年幼，性自主與判斷能力尚未成熟，再加上對方的高度依賴，藉此伸出狼爪。多次在學校的空教室、生物實驗室以及自家摸少女的胸部與下體，還誘拐性侵，甚至到畢業返校當天，李男也忍不住獸慾，把少女拉到宿舍猥褻性交。

少女畢業後與李男不再聯絡，但是這段往事卻造成她心理極大的陰影。6年後讀大學時，她跟同學聊天，突然想起這段回憶，瞬間大哭並說出真相。後來她也坦承，常常做惡夢，講到此事時都會崩潰，大哭到發抖，情緒很激動，且開庭時，只要看到李老師，就會衝回法警室失控痛哭，出現創傷後壓力症候群的反應。

事發之後，李男立刻從學校離職，更親自到少女家下跪致歉，承認有猥褻私處、強迫口交、碰觸生殖器等情事。但是開庭之後，他卻全盤否認自己說的話，還反控少女憑空性幻想。

高院認為，少女因此事已經承受巨大壓力，沒有理由誣陷李男，且少女描述案情並未稱自己是受害者，只是因為李男對她很好，她很依賴對方，因為害怕老師不理自己才自願發生性關係，並無渲染案情，可見證詞為真。



高院也指出，李男為人師表，反逞個人私慾，利用少女年幼可欺、性情單純，對性自主能力及判斷能力均未臻成熟的少女伸出狼爪，且並未和解，考量該男無前科，且未使用強暴、脅迫等手段，一審定應執行刑2年6月尚屬合理，但是不准許被告人緩刑之請求。