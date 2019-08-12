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與媽媽好友上賓館！15歲少女傳「性愛順口溜」給男友　性侵案判決大逆轉

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▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲法官勘驗少女對話紀錄，發現期間她還傳「性愛順口溜」給男友，並未向外界求援，因此認定她與蔡男為合意性交。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名曾有多項前科的蔡姓男子，因時常到小吃店用餐，而與老闆娘的小女兒、年僅15歲的少女熟識；在蔡男得知少女喜愛唱歌後，邀約她到KTV歡唱，事後還將其帶往賓館性侵得逞。全案曝光後，台北地檢署依強制性交罪嫌將蔡男起訴，不料全案進入審判階段時，案情卻出現大逆轉，意外發現2人為合意性交，甚至當少女在賓館時，還曾傳「性愛順口溜」給男友，因此最後台北地院，依「對14歲以上未滿16歲女子性交」罪嫌，判處蔡男有期徒刑6月。

判決書內容指出，蔡男年少輕狂時曾加入黑幫，還犯下不少刑案、前科，也曾被送到綠島管訓，但隨著年紀漸增，蔡男改過向善，專注忙於檳榔攤工作養家。在閒暇之餘，蔡男時常到一小吃店用餐、喝酒，因而與老闆娘熟識；而老闆娘的小女兒因常常到店中幫忙，因此也與蔡男混熟，得知他過去曾混過黑幫，還以「老大」相稱。

106年12月12日晚間7時許，蔡男得知少女喜愛唱歌後，便提議與老闆娘3人一同歡唱，但老闆娘卻因工作繁忙分不開身，最後僅由蔡男帶著少女到KTV唱歌，待到深夜10時許、2人歡唱完畢後，蔡男還將少女帶往賓館開房間，並吻胸、指侵、性侵得逞。事後少女的陳姓男友得知此事怒不可遏，憤而向學校通報，全案因此曝光。

少女在警詢時控訴，當天唱歌結束後，本以為要回到媽媽的店裡，但蔡男卻稱「我們兩個去躺一下」，便將她拉住帶往賓館開房間，期間她還曾透過臉書傳訊給男友，但卻未得回應，撥打電話也遭男友掛斷，最後只好傳訊「我快緊張死了」、「救我」等語。

台北地檢署初步調查，認定蔡男性侵，因此依強制性交罪嫌將其起訴；豈料台北地院審理後，案情卻出現大逆轉，經調閱賓館監視器畫面後發現，當天2人一同走進房間，期間多次交談，少女還面露微笑，蔡男也未出現強拉舉動；且進房後蔡男還曾讓少女下樓幫他買打火機，少女走出房間後明明有機會逃離，但她卻反而在買完打火機後再度走回房間，此外，在整段過程中，少女手機皆未離身，但她也並未向外界求救。

法官勘驗對話紀錄，少女在賓館期間雖曾傳訊「我快緊張死了」、「救我」等訊息給男友，但檢視上下文，少女並非是在針對性侵一事求救，甚至在男友詢問發生什麼事時，少女還傳訊「沒事的，算了我自己處理」、「好啦，跟你說我處理一些兄弟的事，我很怕，所以叫你救我」，甚至還傳送自臉書截圖的「性愛順口溜」給男友，全文如下：

今天星期一打炮脫內衣
今天星期二餵你吃老二
今天星期三穿性感襯衫
今天星期四要床戳四次
今天星期五強姦母老虎
今天星期六做愛去斗六
今天星期日抽插一百次
#可以喔
#複製

在傳完「性愛順口溜」後，少女還詢問「你有看到這個嗎？老公！」台北地院法官審酌上述事證後，認為2人上賓館期間少女舉止均無異常，難以認定蔡男行為違反少女意願，因此判定2人為「合意性交」，且考量蔡男事後已獲得少女家屬諒解，雙方也簽下和解書，因此依「對14歲以上未滿16歲女子性交」罪嫌，判處蔡男有期徒刑6月。

但蔡男仍認為刑罰過重，且自己又身患4種慢性疾病，還須工作養家、撫養12歲的女兒，上訴高院向法官求情，希望能改判有期徒刑2至3個月，好讓他以後能向檢方聲請易服社會勞動，免去牢獄之災。但高院法官認為，蔡男所涉罪刑為法定刑「7年以下有期徒刑」，量處有期徒刑6月雖不得易科罰金，但仍能易服社會勞動，難認蔡男上訴有理由，因此予以駁回，維持一審判決。

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關鍵字：台北,高院,順口溜,性侵,少女

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