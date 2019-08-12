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拍女友一張睡覺照「她醒來看笑了」　台北男突遭警方搜索家中…扣走iPad

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▲冬天,冷,睡覺,賴床,耍廢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲法官說，告訴人在照片中僅有其頭髮、左耳、左手掌及左臂一小部分露於棉被外。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Unsplash）

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名吳姓男子趁女友睡覺時拍了一張照片，結果分手後挨告，還被警方大動作到家中搜索扣走iPad平板電腦。但高等法院認為，睡覺雖屬於「非公開活動」，有侵害告訴人隱私，但侵害程度極為輕微，不應論罪科刑，因此判吳無罪，但沒收照片。

判決指出，吳男和女友2017年6月到台東旅行，他凌晨4時3分許在民宿內拍下女友睡覺的照片。他辯稱，拍照只是要向女友表示被她擠到沒地方睡，醒來就給她看照片，對方看完後也覺得很好笑。

兩人後來分手，女方控訴妨害秘密、強制、恐嚇危害安全。警方持法官簽發的搜索票至吳男住處搜索，扣得他的iPad平板。他表示，女方事後沒要求刪掉照片，常理判斷是同意也知道這件事，結果分手後吵架才來告，她應是在找碴。

▼女方不滿睡覺時被拍提告。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Unsplash）

▲冬天,冷,睡覺,賴床,耍廢。（圖／取自免費圖庫Unsplash

一審士林地院判吳男無罪，讓檢方不服上訴。高等法院認為，吳男雖辯稱拍攝影像只是要向告訴人表示被她擠到沒地方睡，但根據照片，當時她上半身躺臥於放置有兩個枕頭的雙人床一邊，僅身體側睡及斜睡，導致雙腳一部分越過雙人床中間，則被告此部分辯解尚非無疑。

法官表示，吳男趁告訴人已躺在床上入睡情況下，竊錄她睡眠的「非公開活動」，行為雖已構成某項刑事犯罪要件規定，但其侵害法益及行為均極輕微，在一般社會倫理觀念上，尚難認有科以刑罰必要，得視為無實質違法性，而不應論罪科刑。

法官解釋，被告竊拍女方睡覺影像，就她的身體部分，僅有其頭髮、左耳、左手掌及左臂一小部分露於棉被外，不知或不熟雙方關係的人，都無從由該影像得知被拍攝者為何人；且他僅將圖檔存於平板，並無其他如向他人炫耀舉動，更無所謂散布、播送或販賣等另可構成犯罪的行為。

法官認為，就該影像的竊拍不能認被告有何卑劣動機，復衡兩人當時是男女朋友關係，且被告行為時同處一室，應可認被告雖仍有侵害告訴人隱私法益，僅其侵害程度極為輕微，因此判無罪，但沒收照片。全案定讞不得上訴。

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關鍵字：iPad,睡覺

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