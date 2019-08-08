光天化日囂張販毒！社區民宅藏上百包「毒咖啡」　警全數掃蕩

記者孫于珊／台北報導

以林姓男子為首的販毒集團，長期居住在新竹縣新豐鄉，且明目張膽在社區內與藥腳交易毒品，行徑相當囂張！警方獲報後尋線追查，1日將林男等3名嫌犯逮捕歸案，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。

▲安居專案大掃毒，警查獲某社區民宅藏數百包毒品咖啡包。（圖／記者孫于珊攝）

據了解，30多歲林男本身交友複雜且結識許多年輕男女，利用年輕人愛玩及具好奇心的特性，販賣毒品愷他命及新興毒品咖啡包（一包約500元）等給他們，久而久之，白天也大膽囂張地直接在社區內交易毒品。

刑事警察局偵查第四大隊（第三隊）接獲線報，隨即與桃園市政府警察局楊梅分局、新北市政府警察局三峽分局共組專案小組，並報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。追查近半年時間，見時機已臻成熟，1日便拘提林男、洪女、詹女等3人到案，並分別在住處搜索查扣數百包毒品咖啡包（約3.6公斤，價值約20萬）、一粒眠、愷他命、現金近20萬、壓封機、電子磅秤、行動電話話機及自小客車等證物，警方也不排除還有其他共犯，仍持續追查中。

▲警方在嫌犯住處搜索查扣到近20萬現金、逾3公斤毒品等證物。（圖／記者孫于珊攝）

刑事局偵四大隊副大隊長王志成表示，反毒工作是一場長期戰爭，需借助民間力量才能肅清毒害，尤其近年混合毒品咖啡包氾濫，常混摻3種以上毒品，因此將此類型犯罪列為重點，未來也將持續針對社區鎖定販毒藥頭及吸毒人口持續掃蕩，讓民眾能夠過著「安居」、「樂業」的生活。

▲刑事局偵四大隊副大隊長王志成。（圖／記者孫于珊攝）

▲3名嫌犯被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。（圖／記者孫于珊翻攝）

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