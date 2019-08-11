反送中深水埗遊行登場　示威者噴漆閉路電視警放催淚彈

▲聚集在深水埗警署附近的反送中抗議民眾。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港「反送中」民眾今（11）日下午舉行深水埗遊行，即使警方先前已就該遊行發出反對通知書，下午3點左右，依舊有約1000人不理會警方反對，於楓樹街遊樂場集結，警方於深水埗警署前方部署「銳武」裝甲車。有示威者在下午5點左右以噴漆噴深水埗警署的閉路電視，警方施放催淚彈。

▲反送中抗議民眾行經深水埗的社區。（圖／路透）

《東網》報導，下午3點20分左右，有示威者開始起步，走出長沙灣道，並佔用部分行車線，向長沙灣方向進發，並於期間呼喊口號。

另據《香港01》報導，同樣預定將有遊行活動的維園（維多利亞公園）現場，直到下午1點仍未見有明顯的人群聚集，大會已在足球場地下鋪起「撤回惡法、痛心疾首」的巨型橫額，有部份穿黑衣市民站在足球場兩旁位置遮蔭，人數不足百人。

▲反送中民眾在深水埗警署附近建立路障。（圖／路透）

報導指出，集會在下午2點正式開始，並陸續有人上台發言，包括早前在元朗遊行被捕的社工劉家棟，及旺角遊行的申請人伍永德等。



▲警方制伏深水埗的反送中抗議者。（圖／路透）

警方於下午5點半左右，向欽州街施放催淚彈，大批防暴警員則沿欽州街衝向示威者驅散，有抗議民眾被制服。同時也有示威者在東京街近麗閣邨築路障，面對警方的催淚彈，有民眾舉起雨傘抵擋。





▲警方向深水埗的反送中抗議者發射催淚彈。（圖／路透）

警方指出，大量示威者於欽州街堵路，向警員投擲磚頭，警方使用最低武力驅散示威者，呼籲在場人士及附近街道的市民離開。

▼深水埗的抗議者們面對警方催淚彈的反應。（圖／路透）