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荃灣3示威者遭「白衣人」圍毆！男被安全帽砸　女崩潰哭喊救命

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▲▼香港女子遭白衣人圍毆。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

▲香港女子遭白衣人圍毆。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區） 

記者錢玉紘／綜合報導

香港反送中示威者11日在多個地點集會遊行，到了晚間爆發激烈衝突。荃灣二陂坊附近疑似發生無差別攻擊事件，一名身穿白衣的男子被多人按在地上打，還有一名女子也在不遠處被大批白衣人制伏，不停尖叫著「救命」，場面怵目驚心。

大約凌晨12點時，疑似有「白衣人」事件重演，網路上流的片段可以看到，有5至6名戴鴨舌帽和口罩的白衣男，在荃灣站綠楊坊外西樓角路路邊，搜查幾名男女的物品，一名白衣人問「這是什麼」，有人回答是頭盔，此時白衣男突然手持頭盔，砸向被搜查的戴眼鏡男子，爆發衝突。

一名錄影的女子大聲詢問「你們是什麼人啊，想做什麼？」說完後該女子也被白衣人襲擊，畫面中錄到她不斷大聲喊救，但仍然持續被圍毆。《香港01》報導，一名目擊者指出，當時他聽見一名女子高呼「救命」，從天橋上往下看，看到5到6名白衣人在圍毆女子，當他趕去支援時，白衣人已經逃走。

目擊者指，當時有兩男一女受傷，其中一人已經血流滿面，還有一人是腳部受傷，被圍毆的女子則是受到驚嚇，坐在地上不斷哭泣，半小時後看到警車經過，卻未見警察下車處理，懷疑是有人報警，隨後傷者被送往醫院。

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關鍵字：反送中,香港,香港811衝突

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