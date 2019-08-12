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《環球時報》警告國泰航空：繼續犯錯會損失大陸市場

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▲▼圖為國泰航空的空中巴士A350。（圖／達志影像／美聯社）

▲國泰航空的空中巴士A350，示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

 記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中示威遊行連續數週爆發衝突，大陸民航局日前就針對國泰航空發出重大警示，要求滿足3項要求。對此，大陸官媒《環球時報》11日發文警告國泰，若繼續朝著錯誤的方向走，將飛行安全和高質量服務都當成公司內部「政治激情」的供品，便得承受大量損失內地（中國大陸）市場的代價，「那是它自己的選擇」。

對於國泰航空對三名員工（機長、兩名機場員工）作出的懲罰，文章認為「是在國家民航局的壓力下實施的，接下來是否會朝著正確的方向真正發力，目前沒有任何保障，只能由時間來證明。」

文章批評國泰在涉事機師被捕後，不僅沒有對他作出譴責，也沒有表示對他作任何處理，之後更傳出有2000名員工參與罷工，但國泰方面均輕描淡寫，「嚴重影響了業界和公眾對該公司的信任」。

▲▼2019/08/10香港示威，警方拘捕一名女子。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港警方拘捕一名白衣女子，被現場示威者和媒體包圍。（圖／達志影像／美聯社）

文章指出，「希望國泰恪守專業性，作為其開拓內地市場的生命線，它應當對抑制極端政治情緒在公司內部的蔓延做出嚴肅的努力，不應縱容部分員工對現有『一國兩制』體制的敵視，不能允許飛往內地機場、上面有內地乘客的航班由熱衷激進政治、有暴力表現甚至負案在身者來負責飛機的飛行與安全。」

最後，文章強調，國泰航空是大公司，希望在接下來的時間裡，做出建設性的表現，為恢復公眾對它的信任竭盡努力，若繼續朝錯誤方向走，那麼就需承受大量損失內地（中國大陸）市場的代價，「那是它自己的選擇」。

大陸民航局9日針對國泰航空近期多起事件表示，近期，國泰航空先後發生飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪卻未被停止飛行活動，以及惡意洩露航班旅客資訊等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，增加香港至中國大陸輸入性航空安全的風險。

大陸民航局對國泰航空提出3點要求，包括自10日零時起，對所有參與過非法遊行示威者，停止其執飛往大陸航班或相關一切職務活動；自11日零時起向當局送交所有飛往大陸或飛越大陸領空人員身份資訊；以及15日零時前，向當局報送公司加強內部控管和提升飛行安全的相關措施方案。

▲▼香港大埔遊行。（圖／路透）

▲香港大埔遊行。（圖／路透）

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關鍵字：國泰航空,香港,反送中,環球時報,粵港澳要聞

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